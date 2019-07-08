Футбол

Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»Чемпионат 01:56

Экс-футболист английского «Ливерпуля», а ныне наставник шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл», сообщает Mirror. По информации источника, президент «сорок» Майк Эшли был лично заинтересован в приглашении 39-летнего специалиста.
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Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»

РИА Новости01:35

Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»

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Легенда «Ливерпуля» отказался возглавить «Ньюкасл»

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Джеррард отказался от предложения стать главным тренером «Ньюкасла»

Sport24.ru02:10

СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ01:21

СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Sportbox.RU01:21

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс00:30
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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