Футбол

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 00:30

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Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror. В его приглашении был лично заинтересован президент клуба Майк Эшли. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул "сорок" по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".
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СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ01:21

СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Sportbox.RU01:21

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс00:30
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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