Футбол

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 00:30

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror. В его приглашении был лично заинтересован президент клуба Майк Эшли. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул "сорок" по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".
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Джеррард отказался от предложения стать главным тренером «Ньюкасла»

Sport24.ru02:10

Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»

Чемпионат01:56

Джеррард не планирует продавать Морелоса

Soccer.ruвчера в 15:31

Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»

РИА Новости01:35

СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ01:21

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс00:30

Легенда «Ливерпуля» отказался возглавить «Ньюкалс»

Газета.Ru01:46
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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