Футбол
Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 00:30
Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror. В его приглашении был лично заинтересован президент клуба Майк Эшли. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул "сорок" по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".
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Здоровье
«Коммерсантъ» сообщил о массовом увольнении детских отоларингологов в Великом Новгороде
6 июня 2019 года уволили заведующего ЛОР-отделением детской больницы Новгорода Руслана Уразгалиева.
Обновлено в 00:55
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Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Детский омбудсмен в Ингушетии рассказала о состоянии избитой девочки
Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации в больнице в Москве, ее состояние стабильно тяжелое, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе региона Зарема Чахкиева.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Модернизированный МРК ТОФ «Смерч» уничтожил «вражеский» корабль
Сегодня в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" уничтожил корабль условного противника.
Обновлено в 01:40
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире.
Обновлено в 01:32
Экономика
В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики
С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
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Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
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JAC объявила российские цены на новую модель T6
Китайская компания JAC выводит на российский рынок новый пикап T6.
Обновлено в 01:31
Политика
Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса
Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено вчера в 03:03
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов
Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в муниципалитете Уфы
На оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров озвучил кадровые перестановки в чиновничьем аппарате муниципалитета Уфы.
Обновлено в 01:12
Хоккей
Александр Пашков: «Атаки на чемпионаты мира крайне выгодны НХЛ»
НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок.
Обновлено в 03:00
Финансы
Доллару предрекли ослабление во втором полугодии
Нет повода не снизить На грядущее ослабление американской валюты указывает изменившаяся риторика Федеральной резервной системы, отмечают экономисты Saxo Bank.
Обновлено в 01:00
ЖКХ
В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения
Обновлено вчера в 22:44
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Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
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Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено вчера в 14:59
Кино
Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Минеральная вода «Терсинка» исчезнет с прилавков Кузбасса
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Россияне отметят День семьи, любви и верности
Обновлено вчера в 21:01
Политика
В Абхазии и Южной Осетии прокомментировали резолюцию ОБСЕ
В Сухуме считают однобокой и ангажированной принятую в ОБСЕ резолюцию с призывом к России отменить своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено вчера в 13:01