Футбол

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»Спорт-Экспресс 00:30

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард отклонил предложение возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror. В его приглашении был лично заинтересован президент клуба Майк Эшли. Напомним, Рафаэль Бенитес покинул "сорок" по истечении срока контракта и возглавил китайский "Далянь Ифан".
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Джеррард отказался от предложения стать главным тренером «Ньюкасла»

Sport24.ru02:10

Джеррард не захотел возглавить «Ньюкасл»

Sport.ru04:14

Джеррард не планирует продавать Морелоса

Soccer.ruвчера в 15:31

Легенда «Ливерпуля» отказался возглавить «Ньюкалс»

Газета.Ru01:46

СМИ: Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Матч ТВ01:21

Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл»

Спорт-Экспресс00:30

Джеррард отклонил предложение возглавить «Ньюкасл»

Чемпионат01:56
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Экономика

Fitch присвоило группе ПИК рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) группе ПИК на уровне "BB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина

Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:32
Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Политика

Украинский суд спас выборы в Верховную Раду от срыва

Ранее в ЦИК заявили, что если суд примет решение о проведении повторной жеребьевки, то выборы в Верховную Раду будут сорваны.
Обновлено в 04:14
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Политика

Союз журналистов Украины выступил против телемоста с Россией

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выступил против инициативы телеканалов NewsOne и «Россия 24» по проведению телемоста для жителей России и Украины, написал в своем Facebook глава союза Сергей Томиленко.
Обновлено в 02:59
Футбол

Фанаты «Локомотива» объяснили 35 минут молчания в матче с «Зенитом»

Болельщики московского "Локомотива" объяснили, почему во время матча за Олимп - Суперкубок России против петербургского "Зенита" они молчали первые 35 минут игры, передает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:53
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено 06 июля в 13:47
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Спорт

Тарасова опубликовала фото с Туктамышевой на пляже во Флориде

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в парном катании с Владимиром Морозовым, опубликовала совместное фото с Елизаветой Туктамышевой на пляже во Флориде.
Обновлено в 02:22
Политика

Россияне аннулировали 80% гостиничных броней на курортах Грузии

Как напоминает «Газета.ru», президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете пассажирского авиасообщения с Грузией 21 июня.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено вчера в 18:01
Авто

Как разводят покупателей: автомобиль-двойник

Существует два вида машин-двойников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Дело о самопроизвольной разводке Володарского моста направлено в суд

Обновлено в 03:55
Происшествия

Майклу Калви попросили продлить арест на три месяца

Следствие попросило суд продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 03:25
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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Рафаэль Бенитес
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Тренировал испанские команды «Вальядолид», «Осасуну», «Эстремадуру», «Тенерифе», «Валенсию», «Реал Мадрид», английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянские «Интернационале» и «Наполи». В настоящий момент главный тренер английского клуба «Ньюкасл Юнайтед».
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