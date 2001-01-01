Футбол

Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода ЛэмпардаЕвро-футбол.ру 10:45

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Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард отказался возглавить "Дерби Каунти" в случае ухода Фрэнка Лэмпарда.
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Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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