Футбол
Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода ЛэмпардаЕвро-футбол.ру 10:45
Главный тренер "Глазго Рейнджерс" Стивен Джеррард отказался возглавить "Дерби Каунти" в случае ухода Фрэнка Лэмпарда.
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