Футбол
Джеррард отказался от предложения возглавить «Ньюкасл»News.ru 02:11
Предложение наставнику «Глазго Рейнджерс» сделал президент «сорок» Майк Эшли, сообщает Mirror. Ранее главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул свой пост по истечении контракта, возглавив китайский «Далянь Ифан». Джеррард возглавляет «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года.
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Политика
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
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Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
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Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
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Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Продюсер Артур Браунер скончался в Германии
О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
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До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
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Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
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Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
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Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
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Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
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Тадич продлил контракт с «Аяксом»
Полузащитник Душан Тадич продлил на один год контракт с "Аяксом", сообщает официальный Twitter амстердамского клуба.
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Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
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Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
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Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
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Лукашенко поддержал инициативу о встрече Зеленского с Путиным в Минске
Ранее сегодня глава МИДа республики Владимир Макей заявил о готовности организовать в белорусской столице переговоры с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.
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В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
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Напомним, игрок пополнил краснодарский клуб в начале прошлого сезона и покинул его по истечению срока контракта.
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