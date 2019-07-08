Легенда "Ливерпуля", а ныне главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард отказался от предложения "Ньюкасла", который хотел нанять англичанина, информирует Mirror.

Спорт день за днем

Политика Зеленский отреагировал на телемост с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.

Авто В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).

Наука В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.

Авто Появились первые фотографии обновленной Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Происшествия Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове «Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Путешествия Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.

Экономика ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.

Армия и оружие Партия модернизированных АК-74М «Обвес» поступила на вооружение ЦВО По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес".

Футбол Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки В результате встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:1. Таким образом, Бразилия стала обладателем титула в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года.

Политика Евкуров стал заместителем Шойгу О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».

Экономика Россиян захотели оградить от вкладов в валюте Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Спорт Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Происшествия Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.

Происшествия Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса задержан за вымогательство Как сообщалось, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.

Транспорт Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.