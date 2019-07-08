Футбол
Джеррард не захотел возглавить «Ньюкасл»Sport.ru 04:14
Легенда "Ливерпуля", а ныне главный тренер шотландского "Рейнджерс" Стивен Джеррард отказался от предложения "Ньюкасла", который хотел нанять англичанина, информирует Mirror.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Зеленский отреагировал на телемост с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Обновлено вчера в 10:32
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Альпинист-любитель покорил небоскреб высотой в 310 метров в Лондоне — СМИ
Обновлено в 07:28
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Музыка
«Славянский базар» стартует в Витебске
Обновлено в 07:06
Общество
Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Партия модернизированных АК-74М «Обвес» поступила на вооружение ЦВО
По словам временно исполняющего обязанности начальника службы РАВ Михаила Кузина, на вооружение ЦВО в рамках гособоронзаказа поступило 6 тысяч модернизированных автоматов Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм. с комплектом модернизации "Обвес".
Обновлено в 02:16
Футбол
Сборная Бразилии завоевала Кубок Америки
В результате встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 3:1. Таким образом, Бразилия стала обладателем титула в девятый раз в истории турнира и впервые с 2007 года.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Евкуров стал заместителем Шойгу
О планах российского руководства назначить Евкурова на пост замминистра обороны стало известно в конце июня, об этом со ссылкой на источники писала газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:31
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Летевший из Грузии лайнер совершил вынужденную посадку в Воронеже
Bombardier CRJ200 авиапредприятия «Северсталь», летевший по направлению «Батуми – Череповец», совершил незапланированную посадку на запасном аэродроме в Воронеже в 23:16 субботы, 6 июля.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Экс-кандидат на пост губернатора Кузбасса задержан за вымогательство
Как сообщалось, в 2018 году Смирнов выдвигался для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Авто
Японцы спят и работают в каршеринговых авто
Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38