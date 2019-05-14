Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»Sport24.ru вчера в 15:28
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Политика
КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
Обновлено в 00:37
Религия
Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста в сквере
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал акцию протеста, которая произошла накануне вечером в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Наев: Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено 12 мая в 17:41
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи углеводородов в I квартале
Добыча углеводородов компанией "Роснефть" в I квартале 2019 года составила 71,7 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,90 млн баррелей н.э. в сутки, увеличившись в годовом выражении на 3,4%, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Финляндия вызвалась организовать новый саммит России и США
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что торопиться с организацией очередного саммита не стоит.
Обновлено вчера в 16:00
Экология
Брачный период медведей отрезал туристов от долины гейзеров
Обновлено в 01:38
Футбол
Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Кино
Госфильмофонд составил рейтинг утраченных фильмов
Обновлено в 01:53
Гаджеты
В безопасности WhatsApp нашли новую крупную уязвимость
Хакеры обнаружили серьезную уязвимость в системе безопасности в популярном мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Общество
Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Вылетевший в Самару Sukhoi Superjet-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:17
Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика
МВД подсчитало ущерб от совершенных в России в 2018 году преступлений
В 2018 году всего было зарегистрировано 1991,5 тысячи преступлений, или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
"Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения, поэтому мы должны делать все возможное для поддержки и расширения масштабов естественного вскармливания в регионе", - прокомментировал выводы ученых глава Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ доктор Бент Миккелсен.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США
Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Андрей Бочаров инспектирует работу перинатального центра в Волгограде
С февраля этого года в Волгограде ведется строительство головного медицинского учреждения – лечебно-консультационного диагностического онкоцентра.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на «Авроре»
ПАО "Ростелеком" выбрало трех поставщиков программно-аппаратных комплексов (ПАК) для проекта "Доверенная мобильная среда".
Обновлено в 00:33