Футбол

Джеррард: «Расизм портит российский футбол»Sport24.ru вчера в 15:28

Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
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Стивен Джеррард: «Люблю русскую водку. Кто знает, может, однажды перееду к вам»

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
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Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
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Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
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Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»

Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
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В безопасности WhatsApp нашли новую крупную уязвимость

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СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута

Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток

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В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов

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Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
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Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии

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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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