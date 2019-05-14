Футбол
Джеррард: «Расизм портит российский футбол»Sport24.ru 15:28
Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество
Власти напомнили условие ввода ограничений на ввоз хамона в багаже
Документ предполагает, что Россельхознадзор получит полномочия уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольные товары (продукцию животного происхождения), выявленные в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, которые граждане ввозят для личного пользования из стран, не входящих в ЕАЭС.
Обновлено в 17:27
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Происшествия
Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:09
Здоровье
В российских школах могут по-новому допускать детей на физкультуру
Как отмечает специалист Федерального медико-биологического агентства России по детской кардиологии Леонид Макаров, это могло бы снизить детскую смертность от сердечных приступов на уроках физкультуры.
Обновлено в 09:11
Кино
HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Свидетель по делу Мамаева и Кокорина выпала из окна
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Политика
Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 19:47
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Официант вернул посетительнице полмиллиона долларов
Карен не оставила официанту полагающиеся чаевые размером в 20% счета, и он даже не подумал, что женщина, настолько стесненная в средствах, может забыть подобный чек в пиццерии.
Обновлено в 19:41
Хоккей
Сборная России победила команду Чехии на ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:31
Политика
Названы темы переговоров Помпео с Путиным и Лавровым
Помпео встретится в Сочи во вторник с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
Обновлено в 18:24
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
14 мая в Тель-Авиве стартует 64-й ежегодный международный вокальный конкурс «Евровидение», который продлится до 18 мая.
Обновлено в 11:13
Общество
В Мехико из-за загрязнения воздуха отменили школьные перемены
Сильное загрязнение воздуха стало причиной отмены занятий физкультурой и школьных перемен на свежем воздухе в учебных заведениях столицы Мексики.
Обновлено в 15:54
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV
Американская компания Аррlе запускает новое приложение для Apple TV, в котором будут собраны фильмы, сериалы, шоу и другой видеоконтент.
Обновлено в 16:17
Общество
Россияне признались в желании работать без финансовой нужды
Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Директор Алсу опроверг слухи о засекречивании итогов шоу «Голос»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из телеграм-каналов распространил информацию о том, что Ян Абрамов — отец Микеллы — якобы связался с представителя голландской компании Tapla, которая владеет правами на шоу «Голос» и попросил их заскретить результаты проверки итогов голосования в финале шоу, где победила его дочь.
Обновлено вчера в 07:37
Культура
Актер Панфилов признался, почему не хочет ехать в Крым
Обновлено в 12:39
Политика
В штабе Зеленского считают, что минские соглашения можно реанимировать
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков выразил надежду на то, что новый украинский лидер сможет реанимировать минские соглашения и они начнут реализовываться.
Обновлено в 16:39
Общество
Минтруд предложил работодателям альтернативу трудоустройству инвалидов
"Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов, в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида", - рассказали в министерстве.
Обновлено в 08:28
Кино
В промо-кадре «Игры престолов» нашли новый ляп
Поклонники сериала «Игра престолов» обнаружили новый ляп в одном из промо-кадров восьмого сезона.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28
Политика
Сердюкова назначили председателем совета директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", бывший министр обороны Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 12:00
Экономика
Роснефть передумала строить нефтехимический комплекс в Приморье
Из-за большого налогового маневра и заморозки цен на топливо строительство Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье стало нерентабельным.
Обновлено в 19:15