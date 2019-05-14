Футбол

Джеррард: «Расизм портит российский футбол»Sport24.ru 15:28

Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
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Стивен Джеррард
Британский футболист
Английский футболист; с 2018 года главный тренер шотландского клуба «Рейнджерс». Играл за клубы «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Большую часть клубной карьеры провёл в «Ливерпуле», играя на позиции центрального полузащитника, также выступал на позициях опорного, флангового полузащитника; атакующего центрального и оттянутого нападающего. Кавалер ордена Британской империи.
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