Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Транспорт
В Москве второй за день сбой произошел на Бутовской линии метро
Повторный сбой в движении поездов произошел в среду днем на Бутовской линии московского метрополитена, на этот раз причиной стало отсутствие напряжения на путях, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:56
Общество
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Экономика
Экс-глава Disney в России займется коммуникациями в Сбербанке
Экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября станет старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Последний автомобиль сойдет с конвейера завода в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 08:17
Политика
Опрос выявил партии-лидеры на выборах в парламент Украины
Предварительный опрос Киевского международного института социологии показал, что на выборах в украинский парламент партия «Слуга народа» сможет набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Раскрыта роль мужа укравшей 20 млн рублей кассирши
Муж кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из отделения банка, помогал ей в совершении кражи, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Располневшую звезду сериала «СашаТаня» перестали узнавать
Обновлено в 05:45
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Общество
Совфед одобрил законопроект об упрощении подтверждения инвалидности
Совет Федерации поддержал закон, который позволит подтверждать инвалидность в электронном виде без традиционных бумажных документов.
Обновлено в 08:13
Происшествия
20-летняя гандболистка сборной России погибла на чемпионате Европы
Двадцатилетняя Екатерина Королёва погибла в день окончания чемпионата Европы по пляжному гандболу.
Обновлено 08 июля в 12:19
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Кино
Звезда «Рейда» сыграет Саб-Зиро в экранизации игры «Mortal Kombat»
Джо Таслим, известный по боевикам «Рейд» и «Ночь идет за нами», исполнит роль Саб-Зиро в фильме «Смертельная битва» — адаптации одноименной видеоигры.
Обновлено в 05:09
Политика
Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
Обновлено в 10:15
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Религия
Синод РПЦ утвердил рекомендации о работе с представителями субкультур
Священный Синод Русской православной церкви в связи с ростом числа различных молодежных субкультур принял специальный документ относительно приходской работы с такого рода молодежью, в котором дал подробные рекомендации священникам, как вести себя с молодыми людьми и каким образом рассказывать им о христианстве.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Путин призвал правительство активнее работать в сфере новых технологий
Правительству России и компаниям с госучастием необходимо активным образом разворачивать работу по развитию сферы высоких технологий, заявил 10 июля президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания соглашений о намерениях между правительством и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.
Обновлено в 07:24
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В центре Луганска прогремел взрыв
В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.
Обновлено в 09:19
Общество
Mcdonald’s обвинил Роскачество в нарушениях при исследовании бургеров
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что данные о малых дозах антибиотиков, найденных в мясе бургеров компании, являются результатом нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.
Обновлено в 08:41
Авто
Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографировали без камуфляжа
В свою очередь, официальная премьера предсерийной модификации кроссовера состоялась в апреле, однако уже сейчас предложены шпионские кадры серийной модели без защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:51