Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Политика
Активисты пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина
Несколько десятков человек пришли к зданию Мосгоризбиркома в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Политика
Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевидение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит никому в стране монополизировать телевизионное пространство, и пообещал, что "никаких информационных монополий не будет", этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания новой Рады.
Обновлено в 10:09
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл
Появление в клубе по поло малыша Арчи стало сюрпризом – никто не ожидал, что Маркл покажет публике сына.
Обновлено в 13:01
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
Обновлено в 14:38
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Политика
Кремль прокомментировал «ДТП» с кортежем Путина
Утром журналист президентского пула Андрей Колесников в статье для «Коммерсанта» заявил, что после посещения УрФУ, когда кортеж Путина уже отъехал от здания вуза, к президенту «бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж».
Обновлено в 06:53
Футбол
Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.
Обновлено в 15:39
Теннис
Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Обновлено в 14:18
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей
Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:31
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
Обновлено в 12:49
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полеты
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил полеты из-за проблемы с системами управления воздушным движением.
Обновлено в 15:48
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин отказался ввести санкции против Грузии
Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России. Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии.
Обновлено вчера в 08:59
Космос
Астронавты США: На Земле давно могут жить лунные бактерии
Американские астронавты, которые когда-то смогли высадиться на Луну в рамках миссии «Аполлон-11», допустили вероятность того, что Земля уже давно заражена лунными бактериями.
Обновлено в 10:14
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Политика
Вице-премьер Италии открестился от рублей и водки из России
По условиям сделки, Россия якобы должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет "европейским Дональдом Трампом", в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 11:51
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Политика
Новый посол США в Турции прибыл в Анкару
Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в среду в Анкару. Об этом сообщает американское посольство в Турции.
Обновлено в 15:47
Футбол
БАТЭ не смог обыграть «Пяст», «Шериф» разгромлен чемпионом Грузии
В параллельном матче "Шериф" проиграл "Сабуртало" из Грузии (0:3) и имеет призрачные шансы на выход во второй квалифай-раунд.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47