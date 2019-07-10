Финансы

Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21

На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Пауэлл вновь подтвердил готовность ФРС снизить ставку

Финмаркет12:07

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в сенате поддерживает ожидания скорого понижения процентных ставок

ПРАЙМ12:34

Снижение ставки ФРС в июле не будет сюрпризом для рынка, градус оптимизма снизится

Finam.Ru09:40

Рубль пытается закрепиться ниже 63

Инвест-Форсайт08:07

ФРС вселила в инвесторов оптимизм

Вести.Финанс05:06

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомостивчера в 09:21
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Хоккей

Какко подписал контракт с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Каапо Какко. Соглашение новичка рассчитано на три года.
Обновлено в 14:30
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Ирина Шейк раскрыла тайну имени дочери

Двухлетняя дочь носит необычное имя — Лея де Сьен Шейк Купер. Долгое время супермодель не признавалась, почему назвала так малышку.
Обновлено в 11:08
Авто

Компания Bugatti выпустила двухсотый Chiron

Автомобильная компания Bugatti выпустила двухсотый гиперкар Bugatti Chiron, который получит более эксклюзивное исполнение кузова.
Обновлено в 12:22
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

С вероятность 90 процентов через десять лет исчезнут такие профессии, как охранник, технический переводчик, водитель и продавец, пояснил он.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В Перми загорелся центральный рынок

Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»

Авария на "Комсомольце" произошла 7 апреля 1989 года. Из-за пожара подлодка затонула в Норвежском море. Погибли 42 члена экипажа из 69.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной отправили под домашний арест

Суд отправил его под домашний арест на два месяца. Мужчина проходит фигурантом уголовного дело по 4 статье 158 УК РФ (кража).
Обновлено в 09:26
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Грозный противник: ветераны ВВС США рассказали о встрече с МиГ-29

Первыми западными истребителями, встретившимися с советскими самолетами в учебном бою, стали F-16 510-й истребительной эскадрильи ВВС США.
Обновлено в 11:32
Общество

Мужчин-арабов назвали главными жертвами сексуального насилия

В Ираке 39% мужчин отметили, что они стали жертвами устных оскорблений сексуального характера, а каждый пятый подвергался физическому сексуальному насилию.
Обновлено в 12:20
Футбол

Лещук продлил контракт с «Динамо»

"Динамо" продлило соглашение с голкипером Игорем Лещуком. Об этом заявил спортивный директор клуба Роман Орещук.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

Галимов объявил в Instagram о поиске работы

Форвард Ансель Галимов на своей странице в Instagram объявил о том, что находится в поиске вариантов дальнейшего продолжения карьеры.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца. Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест.
Обновлено в 10:50
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Музыка

Рэпер L`One рассказал, сколько стоит выход из Black Star

Рэпер Леван Горозия, более известный как L`One, рассказал о своих попытках уйти из лейбла Black Star, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 10:53
Происшествия

СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

Обновлено в 13:25
Экономика

В ЦБ РФ назвали предел комиссии за переводы в Системе быстрых платежей

Комиссия за транзакции в созданной Центробанком РФ Системе быстрых платежей (СБП), предназначенной для оплаты товаров в магазинах и услуг по QR-кодам, составит 0,2-0,7% от общей суммы оплаты.
Обновлено в 14:55
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:48
Интернет

В работе Twitter произошел сбой

Вместо ленты появляется сообщение о технической ошибке. В компании сообщения о сбое в работе сервиса пока не прокомментировали.
Обновлено в 15:09
Политика

Давыденко назвала «лживым» отчет красноярской прокуратуры о проверке

Председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко прокомментировала отчет прокуратуры, в котором говорится о возможном конфликте интересов и превышении полномочий в ее работе.
Обновлено вчера в 23:12
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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