Экономика
Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru 13:00
В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое повышение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
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Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
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Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Обновлено вчера в 15:00
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Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика
Путин призвал отказаться от санкций против Грузии
Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Экономика
Россиянам захотели запретить дополнительный доход
Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Здоровье
В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей
С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
Обновлено в 16:28
Политика
Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии.
Обновлено в 12:20
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
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Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»
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Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
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Обновлено в 11:01
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
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Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
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