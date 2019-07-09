Экономика

Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru 13:00

В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое повышение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС

РБК02:11

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМ12:25

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомости09:21

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс09:34

Пауэлл порадовал американских инвесторов

Finam.Ru13:00

Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Утренний комментарий ПСБ по рынку акций 10 июля 2019 г

Глас Народа01:51

Федрезерв встряхнет рынки

DP.RUвчера в 13:42
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Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Обновлено в 10:18
Происшествия

В США на шоссе из машины высыпались деньги

Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Музыка

Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s

На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено вчера в 18:36
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Обновлено вчера в 15:00
Культура

Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»

Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Экономика

Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер

Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Здоровье

В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей

С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
Обновлено в 16:28
Политика

Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора «Рустави 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление, ранее сделанное генеральным директором грузинского телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии.
Обновлено в 12:20
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика

Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Музыка

Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»

Обновлено в 05:42
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником

В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика

Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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