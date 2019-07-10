Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Шепелев доказал, что Бари Алибасов на самом деле отравился алкоголем
72-летний Бари Алибасов принял участие в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
Обновлено в 10:34
Происшествия
Суд отправил экс-главу ГУФСИН Кузбасса в колонию
Обновлено в 06:22
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Ленобласти, один из них погиб
По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.
Обновлено в 09:40
Общество
Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра
Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne
Двухчасовой телемост «Надо поговорить» был запланирован на 12 июля и должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова
Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Транспорт
ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая
Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел
Автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 11:26
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой
Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
Обновлено в 11:05
Политика
«Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение о развитии 5G в России
Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о намерении развивать новое поколение беспроводной сети 5G в России, сообщается в пресс-релизе «Ростеха».
Обновлено в 10:38
Политика
Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Общество
Большая часть Еревана осталась без электричества
Обновлено в 05:42
Происшествия
В центре Луганска прогремел взрыв
В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.
Обновлено в 09:19
Политика
Чиновник Годунок опроверг слова Зеленского о его судимости за разбой
По мнению Годунка, Зеленский выгнал его только из-за того, что чиновник начал говорить правду.
Обновлено в 09:52
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Путин раскритиковал ростовские ветропарки, которыми хвастался Голубев
Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.
Обновлено в 08:49