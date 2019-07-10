Экономика

Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости 09:21

На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс09:34

Пауэлл: сохраняется неопределенность в отношении торговой политики (уточненный вариант)

Финмаркет10:54

Курс доллара повсеместно рухнул после заявлений Пауэлла

Profinance.ru09:42

Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданные новости из США

Expert.ru11:30

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомости09:21

US STOCKS-S&P 500 достиг отметки в 3.000 пунктов после комментариев Пауэлла

Financial One11:16
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Шоу-бизнес

Шепелев доказал, что Бари Алибасов на самом деле отравился алкоголем

72-летний Бари Алибасов принял участие в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
Обновлено в 10:34
Экология

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено в 06:50
Происшествия

Суд отправил экс-главу ГУФСИН Кузбасса в колонию

Обновлено в 06:22
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Ленобласти, один из них погиб

По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.
Обновлено в 09:40
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с телеканалом NewsOne

Двухчасовой телемост «Надо поговорить» был запланирован на 12 июля и должен был вестись из студий телеканалов «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником

В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:19
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова

Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме

Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей

Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Транспорт

ФСБ выступила против строительства моста через Амур за счёт Китая

Речь идёт о мосте через Амур в районе села Покровка Могочинского района.
Обновлено в 11:06
Политика

Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала

Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел

Автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 11:26
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой

Семья обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой сообщила о задержании ее мужа.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Муж кассирши, похитившей 20 миллионов, задержан как ее соучастник

Обновлено в 09:10
Политика

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Интернет

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях была выложена на одном из сайтов, собирающих утечки данных, обнаружил РБК (копия базы есть в распоряжении редакции).
Обновлено в 11:05
Политика

«Ростех» и «Ростелеком» подписали соглашение о развитии 5G в России

Правительство, «Ростех» и «Ростелеком» подписали трехстороннее соглашение о намерении развивать новое поколение беспроводной сети 5G в России, сообщается в пресс-релизе «Ростеха».
Обновлено в 10:38
Политика

Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.
Обновлено в 07:34
Происшествия

ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев

Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Общество

Большая часть Еревана осталась без электричества

Обновлено в 05:42
Происшествия

В центре Луганска прогремел взрыв

В Луганске, в районе Центрального рынка в неэксплуатируемом многоэтажном здании, расположенном по улице Магнитогорской, 2 прогремел взрыв.
Обновлено в 09:19
Политика

Чиновник Годунок опроверг слова Зеленского о его судимости за разбой

По мнению Годунка, Зеленский выгнал его только из-за того, что чиновник начал говорить правду.
Обновлено в 09:52
Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Путин раскритиковал ростовские ветропарки, которыми хвастался Голубев

Путин раскритиковал «ветряки» Василия Голубева, которыми губернатор хочет снабдить всю Ростовскую область.
Обновлено в 08:49
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

Обновлено в 04:16
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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