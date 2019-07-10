Экономика

Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21

На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМвчера в 12:25

Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

Финмаркетвчера в 12:03

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финансвчера в 09:34

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомостивчера в 09:21

На рынках царит неопределенность

Finam.Ruвчера в 06:30

ПАУЭЛЛ--В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ФРС РОСТ ЭКОНОМИКИ США ОСТАЕТСЯ УВЕРЕННЫМ, РЫНКИ - СИЛЬНЫМИ, ИНФЛЯЦИЯ ВОЗВРАТИТСЯ К ОРИЕНТИРУ 2%

Financial Oneвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима

Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено вчера в 17:24
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие

В Белоруссии ополченца Донбасса приговорили к двум годам тюрьмы

Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе

В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Общество

Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд

«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении

Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года

Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие

Россия ответила Украине на обвинения во вмешательстве в учения

«Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Авто

В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено вчера в 05:09
Общество

Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей

Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ

Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод

Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений

Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву

Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником

Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина

Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено вчера в 12:59
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