Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финансвчера в 09:34
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено вчера в 17:24
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
В Белоруссии ополченца Донбасса приговорили к двум годам тюрьмы
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд
«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
Россия ответила Украине на обвинения во вмешательстве в учения
«Сообщение ВМС Украины о якобы [имевшем место] заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze — 2019 не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Авто
В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
ТАСС: в деле «банды ФСБ» установлен лишь один эпизод
Семерым сотрудникам ФСБ, подозреваемых в разбое, вменяется в вину лишь один эпизод.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Гороскоп на 11 июля: для Раков настало время для принятия решений
Раки Для Раков настало время для принятия решений в работе и межличностных отношениях.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено вчера в 12:59