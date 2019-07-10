Экономика

Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21

На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Джером Пауэлл порадовал участников рынков

Ведомостивчера в 09:21

Америка начала играть в пользу рубля

Свободная Пресса01:21

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМвчера в 12:25

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финансвчера в 09:34

Ожидаем ослабления американской валюты к евро - Julius Baer

Финмаркет08:29

ПАУЭЛЛ--В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ ФРС РОСТ ЭКОНОМИКИ США ОСТАЕТСЯ УВЕРЕННЫМ, РЫНКИ - СИЛЬНЫМИ, ИНФЛЯЦИЯ ВОЗВРАТИТСЯ К ОРИЕНТИРУ 2%

Financial Oneвчера в 09:14
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске

Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Общество

Полицейские смогут служить дольше на пять лет

Предельный возраст пребывания полицейских на службе будет увеличен - этому посвящен поддержанный в первом чтении законопроект.
Обновлено в 08:52
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Игры

Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms

Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве

Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Путешествия

Цены на авиабилеты в Крым снизились

Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
Обновлено в 06:54
Экономика

Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ.
Обновлено в 07:53
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Политика

Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Футбол

Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Политика

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 06:34
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
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