Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финансвчера в 09:34
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Россиян арестовали без обвинений по делу о взрывах салюта в Минске
Два гражданина России были арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 08:00
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Предельный возраст пребывания полицейских на службе будет увеличен - этому посвящен поддержанный в первом чтении законопроект.
Обновлено в 08:52
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Игры
Хакеры взломали Denuvo 6.0 в Total War: Three Kingdoms
Сообщается, что обновление Total War: Three Kingdoms до версии 1.1.0 уже взломано.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти
Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Систему дистанционного голосования тестируют студенты в Москве
Как передал корреспондент "Интерфакса", в четверг в Московском парламентском центре проходит тестирование системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 06:00
Путешествия
Цены на авиабилеты в Крым снизились
Средний чек снизился в цене на 12% на авиаперелеты в Крым и обратно В июле снизилась стоимость авиаперелетов в Крым и обратно, передает пресс-служба Минкурортов РК, ссылаясь на сервис бронирования авиабилетов Biletix.
Обновлено в 06:54
Экономика
Медведев анонсировал федеральные целевые программы на 370 млрд рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что, помимо нацпроектов, в 2020 году будут работать 20 федеральных целевых программ.
Обновлено в 07:53
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Футбол
Нападающий «Спартака» Данила Прошляков перешел в «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Данила Прошлякова из «Спартака».
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом
Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Обновлено в 06:34
Общество
Пещеру «Таврида» откроют для туристов
Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59