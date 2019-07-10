На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Происшествия Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.

Политика Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.

Экономика Промсвязьбанк и три НПФ достигли компромисса по выходу фондов из капитала банка Промсвязьбанк (ПСБ) достиг компромисса по спору о незаконности выхода из его капитала после санации трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Музыка Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Футбол Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту» Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.

Происшествия Пятилетний россиянин пропал в Польше Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.

Общество Названа безвредная доза шоколада Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".

Гаджеты Роскачество рассказало, как избежать взрыва аккумулятора смартфона Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.

Политика Лингвистка прокомментировала идею переименовать Россию на Украине По словам лингвистки, переименование русского языка в "российский", а Россию в "Московию" имеет "исключительно политическую логику".

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Происшествия В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.

Происшествия Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.

Происшествия Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Армия и оружие Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.