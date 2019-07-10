Экономика
Джером Пауэлл порадовал участников рынковВедомости вчера в 09:21
На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».
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Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки
Вести.Финансвчера в 09:34
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.
Обновлено в 05:56
Политика
Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона
Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.
Обновлено в 02:28
Экономика
Промсвязьбанк и три НПФ достигли компромисса по выходу фондов из капитала банка
Промсвязьбанк (ПСБ) достиг компромисса по спору о незаконности выхода из его капитала после санации трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Семья в Подмосковье отравилась грибами
Обновлено в 04:30
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note9 сравнили на рендере
Обновлено в 04:42
Футбол
«Рома» показала гостевую форму с изображением молнии
Обновлено в 04:17
Футбол
Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»
Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 06:24
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Пятилетний россиянин пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.
Обновлено в 07:28
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Роскачество рассказало, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено в 04:10
Политика
Лингвистка прокомментировала идею переименовать Россию на Украине
По словам лингвистки, переименование русского языка в "российский", а Россию в "Московию" имеет "исключительно политическую логику".
Обновлено в 07:17
Футбол
Лукаку заявил «МЮ» о желании перейти в «Интер»
Обновлено в 05:35
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
Двое россиян арестованы по делу о взрывах во время салюта в Минске
Двое россиян, которые проходят по делу о взрывах во время праздничного салюта в Минске, заключены под стражу.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова рассекретила прозвище Светланы Ходченковой
Поклонники отметили, что это домашнее прозвище Ходченковой очень подходит гибкой, зеленоглазой актрисе.
Обновлено в 07:00