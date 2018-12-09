Футбол
«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с СПАЛом
«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с СПАЛомLiveSport.ru14:26
Доменико Кришито
|12′
|15′
Андреа Петанья
|26′
Андреа Петанья
|34′
Кевин Бонифаци
Кшиштоф Пентек
|38′
Педру Перейра
Корай Гюнтер
|46′
Мигел Велозу
|55′
Мигел Велозу
Эстебан Ролон
|66′
|69′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
|76′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
|82′
Франческо Викари
|82′
Андреа Петанья
Серджо Флоккари
|85′
Серджо Флоккари
|87′
Мирко Вальдифьори
Сандро
Эрвин Зуканович
|90′+2′
|28%
|Владение мячом
|72%
|61%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|12
|2
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|3
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|6
|13
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
4
Кришито
3
Гюнтер
88
Хильемарк
87
Зуканович
18
Ролон
22
Лазович
9
Пентек
11
Куаме
1
Гомис
14
Бонифаци
23
Викари
27
Фелипе
29
Ладзари
8
Валоти
16
Вальдифьори
19
Куртич
93
Фарес
10
Флоккари
7
Антенуччи
СПАЛ
Расстановка 3‑5‑2
В матче 15-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграл вничью со СПАЛом — 1:1. Уже на 11-й минуте хозяева остались в меньшинстве — пряфмую красную карточку получил экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито. Спустя 4 минуты Андреа Петанья вывел СПАЛ вперед.
LiveSport.ru14:26
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