Футбол

«Дженоа» в меньшинстве сыграл вничью с СПАЛом
LiveSport.ru
вчера в 14:26

Дженоа — СПАЛ
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
12′
15′
Андреа Петанья
26′
Андреа Петанья
34′
Кевин Бонифаци
Кшиштоф Пентек
38′
Педру Перейра
Корай Гюнтер
46′
Мигел Велозу
55′
Мигел Велозу
Эстебан Ролон
66′
69′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
76′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
82′
Франческо Викари
82′
Андреа Петанья
Серджо Флоккари
85′
Серджо Флоккари
87′
Мирко Вальдифьори
Сандро
Эрвин Зуканович
90′+2′
В матче 15-го тура итальянской Серии А "Дженоа" на своем поле сыграл вничью со СПАЛом — 1:1. Уже на 11-й минуте хозяева остались в меньшинстве — пряфмую красную карточку получил экс-защитник "Зенита" Доменико Кришито. Спустя 4 минуты Андреа Петанья вывел СПАЛ вперед.
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