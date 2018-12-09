Футбол

«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛ, Кришито был удален на 11-й минуте
Sportbox.RU
14:07

Дженоа — СПАЛ
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
12′
15′
Андреа Петанья
26′
Андреа Петанья
34′
Кевин Бонифаци
Кшиштоф Пентек
38′
Педру Перейра
Корай Гюнтер
46′
Мигел Велозу
55′
Мигел Велозу
Эстебан Ролон
66′
69′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
76′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
82′
Франческо Викари
82′
Андреа Петанья
Серджо Флоккари
85′
Серджо Флоккари
87′
Мирко Вальдифьори
Сандро
Эрвин Зуканович
90′+2′
«Дженоа» на своем поле сыграл вничью со СПАЛ в 15-м туре серии А. Счет в игре на 15-й минуте открыл форвард гостей Андреа Петанья. На 38-й минуте отличился нападающий хозяев Кшиштоф Пентек, реализовавший пенальти.
Sportbox.RU14:07

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«Дженоа» сыграл вничью со СПАЛ, Кришито был удален на 11-й минуте

Sportbox.RU14:07
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