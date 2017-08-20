«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»Советский спорт вчера в 14:06

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Политика МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы «С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.

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Происшествия Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.

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Происшествия Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.

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