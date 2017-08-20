Футбол

«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»Советский спорт вчера в 14:06

Дженоа — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
51′
Николо Дзаньоло
66′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
71′
Николо Дзаньоло
Джастин Клюйверт
Джанлука Лападула
Горан Пандев
73′
82′
Стефан Эль-Шаарави
Лукас Лерагер
Антонио Санабрия
84′
84′
Джастин Клюйверт
89′
Алессандро Флоренци
Рик Карсдорп
Кристиан Ромеро
90′
Даниэль Бесса
Эстебан Ролон
90′+2′
Эстебан Ролон
90′+6′
Дженоа в рамках 35-го тура принимал Рому. Матч закончился вничью со счетом 1:1. В составе гостей отличился Стефан Эль-Шаарави (82).
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой» в матче чемпионата Италии

РИА Новостивчера в 14:20

Дженоа - Рома - 1:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 14:27

«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»

Советский спортвчера в 14:06

«Дженоа» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

Чемпионатвчера в 14:05

«Рома» упустила победу над «Дженоа», генуэзцы не забили пенальти на 96-й минуте

Sport24.ruвчера в 14:02

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа»

Спорт-Экспрессвчера в 14:08

Серия А. «Рома» и «Дженоа» сыграли вничью

Бомбардир.рувчера в 14:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Происшествия

СК сообщил о 37 выживших в авиакатастрофе в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:40
Здоровье

Хирурги со всего мира обсудили лечение патологий кисти в Петербурге

Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

При посредничестве Египта Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Пилот раскрыл версии катастрофы Superjet в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в Мурманске

Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

МИД Украины обвинил Россию в кризисе Совета Европы

«С грустью должны констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей», — говорится в сообщении на сайте МИДа.
Обновлено вчера в 11:30
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в британское телешоу

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации из загоревшегося в Шереметьево самолета

В Сети появились кадры эвакуации пассажиров из самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва – Мурманск, который загорелся при аварийной посадке в Шереметьево.
Обновлено вчера в 12:27
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

Катастрофа Superjet-100 в Шереметьево — как всё было

По некоторым сообщениям, по какой-то причине связи с диспетчерским пунктом у пилотов самолета в момент посадки не было.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

США направят авианосную группу «в качестве сигнала» для Ирана

Соединенные Штаты направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ).
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Эвакуации пассажиров с горящего SSJ-100 мешала ручная кладь

Пассажиры совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказали о том, что эвакуации людей, находившихся в хвостовой части лайнера, объятого пламенем, мешали сидящие впереди пассажиры, которые фактически заблокировали проход, спасая свою ручную кладь.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

Мертенс обошел Марадону по количеству голов за «Наполи» в серии А

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс забил на 85-й минуте матча 35-го тура чемпионата Италии с "Кальяри" (2:1) и обогнал по количеству мячей в серии А легендарного бывшего футболиста Диего Марадону, сообщает Gracenote в Твиттере.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

До 26 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве

Согласно прогнозу, днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник температура опустится до 11-13 градусов.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

6 и 7 мая в Москве ожидается июльская жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об июльской температуре 6 и 7 мая - около +25 градусов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении известной журналистки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении якутской журналистки по обвинению в вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Шереметьево задержано более 100 рейсов

Обновлено вчера в 16:11
Политика

Китай может отменить торговые консультации с США из-за угроз Трампа

Китай может отменить очередной раунд торгово-экономических консультаций с США, который запланирован на эту неделю в Вашингтоне, из-за угроз американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

В результате ЧП в аэропорту Шереметьево есть жертвы и пострадавшие

На борту самолета «SuperJet 100», который совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес

«Один половой инстинкт»: бросившей мужа Асмус хорошенько врезали

Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты

Xiaomi продолжает возглавлять рынок телевизоров в Китае

Годовой темп роста в 2018 году достиг 229%, а объем продаж в четвертом квартале 2018 года превысил 3 миллиона единиц, что позволило Xiaomi стать крупнейшим телевизионным брендом в Китае.
Обновлено в 00:36
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Многоэтажный жилой дом загорелся в Железноводске

Обновлено в 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное