Футбол
«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»Советский спорт вчера в 14:06
|51′
Николо Дзаньоло
|66′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
|71′
Николо Дзаньоло
Джастин Клюйверт
Джанлука Лападула
Горан Пандев
|73′
|82′
Стефан Эль-Шаарави
Лукас Лерагер
Антонио Санабрия
|84′
|84′
Джастин Клюйверт
|89′
Алессандро Флоренци
Рик Карсдорп
Кристиан Ромеро
|90′
Даниэль Бесса
Эстебан Ролон
|90′+2′
Эстебан Ролон
|90′+6′
|37%
|Владение мячом
|63%
|73%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|4
|7
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|5
|15
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑3‑3
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
87
Зуканович
4
Кришито
9
Санабрия
21
Радованович
44
Велозу
18
Ролон
19
Пандев
11
Куаме
83
Миранте
2
Карсдорп
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
34
Клюйверт
4
Кристанте
14
Шик
42
Нзонзи
92
Эль-Шаарави
9
Джеко
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Дженоа в рамках 35-го тура принимал Рому. Матч закончился вничью со счетом 1:1. В составе гостей отличился Стефан Эль-Шаарави (82).
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«Рома» упустила победу над «Дженоа», генуэзцы не забили пенальти на 96-й минуте
Sport24.ruвчера в 14:02
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