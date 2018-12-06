Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.

Виртус Энтелла Итальянский футбольный клуб

Итальянский футбольный клуб из города Кьявари. Клуб выступает в Серии Б - втором по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1914 году, после банкротства в 2001 восстановлен в 2002 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Комунале», вмещающем 4 154 зрителя. «Виртус Энтелла» никогда в своей истории не поднимался в Серию А, в сезоне 1922/23 команда играла в «Секонда Дивизионе», предшественнике нынешней Серии Б, и заняла 6-е место в своей группе. В третьем дивизионе итальянского футбола клуб провёл в общей сложности 24 сезона, в сезоне 2013/14 «Виртус Энтелла» занял первое место в своей группе и завоевал право на следующей сезон играть в Серии Б...