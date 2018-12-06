Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии
РИА Новости
15:27

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии. Основное время встречи, состоявшейся в Генуе, завершилось со счетом 2:2.
РИА Новости15:27

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«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

РИА Новости15:27

«Дженоа» вылетел из Кубка Италии от клуба из третьего дивизиона

Soccer.ru15:20

«Виртус Энтелла» по пенальти обыграла «Дженоа» в матче 1/16 финала Кубка Италии и сыграет с «Ромой»

Спорт-Экспресс14:54

«Дженоа» вылетел из Кубка Италии, проиграв по пенальти клубу из 3-го дивизиона

Чемпионат14:51

«Дженоа» в серии пенальти уступил «Виртусу» в 1/16 финала Кубка Италии

Матч ТВ14:49

«Дженоа» в серии пенальти уступил «Виртусу» в 1/16 финала Кубка Италии

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