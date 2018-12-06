Футбол

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии
РИА Новости
вчера в 15:27

Футболисты "Дженоа" в серии пенальти уступили клубу третьего итальянского дивизиона "Виртус Энтелла" и не смогли выйти в 1/8 финала Кубка Италии. Основное время встречи, состоявшейся в Генуе, завершилось со счетом 2:2.
РИА Новостивчера в 15:27

Подробнее о событии

«Дженоа» проиграл клубу третьего дивизиона и вылетел из Кубка Италии

РИА Новостивчера в 15:27

«Дженоа» вылетел из Кубка Италии от клуба из третьего дивизиона

Soccer.ruвчера в 15:20

«Виртус Энтелла» по пенальти обыграла «Дженоа» в матче 1/16 финала Кубка Италии и сыграет с «Ромой»

Спорт-Экспрессвчера в 14:54

«Дженоа» вылетел из Кубка Италии, проиграв по пенальти клубу из 3-го дивизиона

Чемпионатвчера в 14:51

«Дженоа» в серии пенальти уступил «Виртусу» в 1/16 финала Кубка Италии

Матч ТВвчера в 14:49

«Дженоа» в серии пенальти уступил «Виртусу» в 1/16 финала Кубка Италии

Sportbox.RUвчера в 14:49

Фовард Пентек забил 16 голов в 16 матчах за «Дженоа»

Sports.ruвчера в 12:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Футбол

«Реал» забил шесть голов в Кубке Испании

Мадридский "Реал" одержал победу в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи". Королевский клуб победил со счётом 6:1.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

Обновлено в 01:34
Футбол

Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

Обновлено в 00:55
Футбол

«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол

Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд".
Обновлено в 01:13
Футбол

Френки де Йонг, скорее всего, перейдет летом в «ПСЖ» за 75 млн евро

Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с «ПСЖ» в четверг, но отметил, что окончательной договоренности пока нет, поскольку игроком интересуются и другие клубы («Манчестер Сити», «Барселона» и «Бавария»).
Обновлено в 01:34
Футбол

Джесси Лингард: «Верим, что „МЮ“ финиширует в топ-4»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил шансы команды на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:26
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Бавария» хочет, чтобы Гризманн заменил в команде Роббена

В начале декабря стало известно, что полузащитник Арьен Роббен проводит свой последний сезон в составе мюнхенцев, поэтому клуб хочет найти ему достойную замену.
Обновлено в 01:24
Футбол

Черчесов получил премию «Человек года»

Обновлено вчера в 21:54
Футбол

Игорь Акинфеев: «После Хорватии была пустота»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионат мира.
Обновлено в 01:19
Футбол

«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.
Обновлено вчера в 14:19
ещё по теме
Кшиштоф Пёнтек
Польский футболист
Польский футболист, нападающий клуба «Дженоа» и сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное