Футбол

«Дженоа» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А в этом сезонеSoccer.ru 09:25

Дженоа — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Кристиан Ромеро
3′
5′
Алекс Сандро
23′
Мартин Касерес
60′
Жоау Канселу
Федерико Бернардески
Антонио Санабрия
Горан Пандев
60′
Дарко Лазович
Стефано Стураро
70′
Стефано Стураро
72′
73′
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
Иван Радованович
Мигел Велозу
75′
77′
Родриго Бентанкур
Леонардо Спинаццола
Горан Пандев
81′
Горан Пандев
82′
85′
Эмре Джан
"Дженоа" переиграл дома "Ювентус" в матче 28-го тура Серии А. После этого матча "Ювентус" по-прежнему занимает первую строчку в таблице (75 очков), а "Дженоа" - двенадцатую (33 очка).
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