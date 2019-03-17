Футбол
«Дженоа» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А в этом сезонеSoccer.ru 09:25
Кристиан Ромеро
|3′
|5′
Алекс Сандро
|23′
Мартин Касерес
|60′
Жоау Канселу
Федерико Бернардески
Антонио Санабрия
Горан Пандев
|60′
Дарко Лазович
Стефано Стураро
|70′
Стефано Стураро
|72′
|73′
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
Иван Радованович
Мигел Велозу
|75′
|77′
Родриго Бентанкур
Леонардо Спинаццола
Горан Пандев
|81′
Горан Пандев
|82′
|85′
Эмре Джан
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Дженоа
Расстановка 4‑3‑3
97
Раду
32
Перейра
17
Ромеро
87
Зуканович
4
Кришито
8
Лерагер
44
Велозу
18
Ролон
19
Пандев
11
Куаме
27
Стураро
22
Перин
4
Касерес
19
Бонуччи
24
Ругани
33
Бернардески
23
Джан
5
Пьянич
37
Спинаццола
12
Сандро
10
Дибала
18
Мойсе Кин
Ювентус
Расстановка 3‑5‑2
"Дженоа" переиграл дома "Ювентус" в матче 28-го тура Серии А. После этого матча "Ювентус" по-прежнему занимает первую строчку в таблице (75 очков), а "Дженоа" - двенадцатую (33 очка).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Футбол
Спартак — Зенит 1:1 (1-й тайм)
Обновлено в 11:23
Спорт
Чемпионат мира. Виндиш выиграл масс-старт, Логинов стал четвертым
В шведском Эстерсунде масс-стартом у мужчин завершился чемпионат мира по биатлону.
Обновлено в 11:55
Политика
В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении
Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
Политика
Кудрин предсказал ослабление экономики США
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
Обновлено в 09:15
Политика
Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
Обновлено в 08:08
Происшествия
Извлечены данные речевых самописцев разбившегося в Эфиопии Boeing
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище
Похороны Юлии Началовой пройдут в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пожар на заводе «Искож» в Хакасии потушили
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на заводе "Искож" в городе Черногорске в Хакасии, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:48
Политика
Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека
«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Врач Началовой назвал ее смерть случайностью
Обновлено в 11:45
Политика
В Афганистане разбился американский беспилотник
Обновлено в 10:03
Общество
Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Обновлено в 10:18
Происшествия
Figaro: в парижской церкви Сен-Сюльпис произошел пожар
Пожар произошел в воскресенье днем в старинной церкви Сен-Сюльпис, расположенной в шестом округе Париже, никто из посетителей не пострадал.
Обновлено в 12:02
Спорт
Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Фалуне
На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) состоялась мужская индивидуальная гонка на 15 км свободным стилем.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Дагестане таксист зарезал пассажира
Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Энергетика
Intesa и НОВАТЭК планируют сотрудничество в проекте «Арктик СПГ-2»
Обновлено 15 марта в 12:43
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» и вышел на первое место в АПЛ
Обновлено в 12:05
Автоспорт
Даниил Квят набрал очки в первой гонке сезона «Формулы-1»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, начиная гонку 15-м, приехал на финиш 10-м, что позволило ему набрать одно очко и выйти вперед в противостоянии с напарником по команде, дебютантом серии Александром Албоном.
Обновлено в 09:50
Хоккей
ЦСКА обыграл московское «Динамо» и вышел вперед в серии плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над столичным "Динамо" в третьем матче полуфинала Западной конференции КХЛ, армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2-1.
Обновлено в 12:21
Политика
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в случае победы на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассчитывает начать новый президентский срок с обновления военной ракетной программы.
Обновлено в 07:53
Общество
Российские учителя начали уезжать работать в Монголию
Педагоги Бурятии стали массово уезжать на заработки в соседнюю Монголию, где учителей ценят и платят им в три-четыре раза больше, пишет газета «Номер один».
Обновлено в 12:12
Футбол
Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России
Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
Политика
Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити»
Министр пояснил, что благодаря переезду улучшится коммуникация между сотрудниками.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае
Российский министр энергетики Александр Новак отметил, что для определения следующих шагов ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке будет приемлемо провести переговоры в мае.
Обновлено в 12:02
Происшествия
В Киевской области радикалы пытаются отбить у прихожан храм УПЦ
В селе Погребы Киевской области (Украины) радикально настроенные люди после литургии пытались отбить у прихожан Свято-Успенский храм УПЦ в пользу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Священник УПЦ Игорь Шумак попросил в Facebook молитв у сочувствующих.
Обновлено в 11:15
Политика
Тимошенко пригрозила Порошенко тюрьмой за коррупцию в армии
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пригрозила действующему украинскому лидеру Петру Порошенко и его окружению, что привлечет их к ответственности за коррупцию в армии.
Обновлено в 12:14
Общество
Умер главный министр Гоа
Главный министр штата Гоа и экс-министр обороны Индии Манохар Паррикар умер на 64 году жизни.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Якутске похитили и изнасиловали женщину
В Якутске следователи возбудили уголовное дело за похищение и изнасилование местной жительницы.
Обновлено в 09:08
Политика
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве
Ранее 17 марта сообщалось, что Порошенко сократил отставание от кандидата Владимира Зеленского в предвыборном рейтинге страны.
Обновлено в 07:08