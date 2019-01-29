Футбол

«Дженоа» на выезде обыграл «Эмполи», Кришито отдал голевую передачуЧемпионат 16:21

В матче 21 тура чемпионата Италии «Эмполи» принимал «Дженоа». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
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«Дженоа» выиграл у «Эмполи», Кришито стал автором голевой передачи

Sportbox.RU16:42

«Дженоа» выиграл у «Эмполи», Кришито стал автором голевой передачи

Матч ТВ16:42

«Дженоа» на выезде обыграл «Эмполи», Кришито отдал голевую передачу

Чемпионат16:21

«Дженоа» обыграл «Эмполи»

Спорт-Экспресс16:27

Победа над «Эмполи» стала для «Дженоа» второй с сентября

Евро-футбол.ру16:25

«Дженоа» переиграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии

РИА Новости16:34

Серия А. «Дженоа» в гостях победил «Эмполи»

Бомбардир.ру16:31
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Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин

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Экономика

В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа

Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
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Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
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Ребенок погиб в результате обрушения снежной глыбы в Тульской области

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Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.
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Наука

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Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
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Умер участник ГКЧП Александр Тизяков

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В США потерявшийся в лесу мальчик рассказал, что его спас медведь

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Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр

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Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Использовать новые материалы для упаковок компания намерена в этом году.
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По словам обозревателя ESPN Брайана Виндхорста, форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис не хочет играть за команду своего родного города «Чикаго».
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