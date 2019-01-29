Футбол
«Дженоа» на выезде обыграл «Эмполи», Кришито отдал голевую передачуЧемпионат 16:21
В матче 21 тура чемпионата Италии «Эмполи» принимал «Дженоа». Встреча команд состоялась на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Происшествия
Умер школьник, которого подожгли в подъезде дома в Москве
Подросток, которого в конце прошлой недели облили керосином и подожгли в подъезде дома в Москве, скончался от обширных ожогов.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки задержали
Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Виталий Кличко госпитализирован в Австрии
Обновлено в 15:21
Авто
В Россию скоро приедет пикап JAC T6
Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.
Обновлено в 08:29
Политика
Толкнувший Скабееву депутат заявил, что не верит в серьезность угроз
Украинский депутат Борислав Береза, оскандалившийся в стенах ПАСЕ, заявил, что не принимает всерьез угрозы со стороны российских публичных деятелей, осудивших его агрессивное поведение в адрес журналистки Ольги Скабеевой.
Обновлено в 15:47
Наука
Устойчивые к антибиотикам бактерии проникли в природу Арктики
Обновлено в 07:28
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено в 07:15
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
Обновлено 25 января в 13:02
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» смогут архивировать записи
Социальная сеть «ВКонтакте» добавила функцию, которая позволяет пользователям архивировать записи на своей странице.
Обновлено в 12:04
Экономика
В Госдуме предложили штрафовать россиян за отказ ставить счетчик газа
Глава думского комитета по энергетике Павел Завальный предложил внести поправки в административный кодекс, которые позволят штрафовать россиян за отказ устанавливать газовые счетчики.
Обновлено в 14:08
Авто
SsangYong показал дизайн нового поколения кроссовера SsangYong Actyon
Кроссовер SsangYong Korando/Actyon нового поколения, наконец, напомнил о себе.
Обновлено в 09:06
Музыка
Жеребьевка полуфиналов «Евровидения-2019» пройдет 28 января
Жеребьевка полуфиналов "Евровидения-2019" пройдет в Музее искусств Тель-Авива 28 января, тогда же состоится передача символических ключей от песенного конкурса городу от прошлогоднего организатора конкурса - Лиссабона.
Обновлено 25 января в 06:01
Наука
Первый в мире алюминиевый авиадвигатель испытали в Новосибирске
На аэродроме под Новосибирском завершились длившиеся целый год испытания цельноалюминиевого двигателя внутреннего сгорания.
Обновлено в 08:56
Происшествия
СБУ заявила, что пропавшего капитана «Норда» у них нет
Заявление о пропаже на Украине капитана российского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко подано в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру, а также полицию.
Обновлено в 14:21
Авто
Tesla отпугнет угонщиков музыкой Баха
Обновлено в 10:33
Общество
Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King
Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.
Обновлено в 08:11
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета 2018 года
Самым распространенным в 2018 году стал белый цвет.
Обновлено в 08:10
Космос
Манекены Хельга и Зоар помогут измерить уровень радиации у Луны
Манекены, получившие имена Хельга и Зоар, оснащены 5600 датчиками – они будут измерять уровень радиации галактических космических лучей и солнечной радиации, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Памятник «Вежливым людям» в Симферополе осквернил гражданин Украины
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, облил краской памятник «Вежливым людям» в Симферополе около здания Верховного совета Крыма, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:42
Политика
Умер участник ГКЧП Александр Тизяков
Тизяков в 1991 году был участником Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Всего в состав ГКЧП входили восемь человек.
Обновлено в 09:51
Общество
Роскомнадзор внес мессенджер «Сбербанка Онлайн» в свой реестр
Мессенджер сервиса «Сбербанк Онлайн», предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка, внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора.
Обновлено в 13:52
Авто
Geely рассекретила интерьер роскошного кросс-купе FY11 на базе Volvo
Новое роскошное кросс-купе Geely FY11, премьера которого состоится весной текущего года, продолжает обрастать подробностями.
Обновлено в 02:44
Политика
Sky News: повторное голосование по «Брекситу» пройдет 13 февраля
Члены парламента Великобритании проголосуют по соглашению об условиях «Брексита» 13 февраля, сообщает телеканал Sky News в Twitter со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Использовать новые материалы для упаковок компания намерена в этом году.
Обновлено в 03:26
Баскетбол
Энтони Дэвис не хочет играть за «Чикаго»
По словам обозревателя ESPN Брайана Виндхорста, форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис не хочет играть за команду своего родного города «Чикаго».
Обновлено в 15:59
Общество
Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:25