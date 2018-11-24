Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А
Советский спорт
16:26

Дженоа — Сампдория
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
8′
Фабио Куальярелла
17′
Эмиль Аудеро
Кшиштоф Пентек
17′
52′
Грегуар Дефрель
Джанлука Капрари
Дарко Лазович
Педру Перейра
71′
Доменико Кришито
73′
73′
Гастон Рамирес
Риккардо Сапонара
Даниэль Бесса
Сандро
83′
Сандро
85′
В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1. Счет в матче открыл нападающий гостей Фабио Квальярелла, забив с передачи Гастона Рамиреса на восьмой минуте, а у хозяев поля отличился Кшиштоф Пентек, реализовав пенальти на 17-й минуте.
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