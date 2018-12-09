Дженоа Итальянский футбольный клуб

Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.