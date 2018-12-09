Футбол

«Дженоа» добился ничьей в матче со СПАЛом, играя в меньшинстве
REGNUM
23:00

Дженоа — СПАЛ
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Доменико Кришито
12′
15′
Андреа Петанья
26′
Андреа Петанья
34′
Кевин Бонифаци
Кшиштоф Пентек
38′
Педру Перейра
Корай Гюнтер
46′
Мигел Велозу
55′
Мигел Велозу
Эстебан Ролон
66′
69′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
76′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
82′
Франческо Викари
82′
Андреа Петанья
Серджо Флоккари
85′
Серджо Флоккари
87′
Мирко Вальдифьори
Сандро
Эрвин Зуканович
90′+2′
«Дженоа» сыграл вничью с клубом СПАЛ в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт на 15-й минуте открыл нападающий СПАЛа Андреа Петанья.
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