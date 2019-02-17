Футбол
«Дженоа» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 17 февраля 2019 годаLiveSport.ru вчера в 04:17
«Лацио» Футболисты Симоне Индзаги занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, но отставание от четвертого «Милана» составляет всего лишь один балл. Накануне римская команда проиграла дома испанской «Севильи» (0:1) в 1/16 финала Лиги Европы.
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Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
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Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
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Обновлено в 17:40
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Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
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Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете
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СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
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Космос
В России разрабатывают космическую яхту для туристов
Ряд российских компаний разрабатывает космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет, сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 19:33
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Политика
Евродепутат заявил, что его высылают из Венесуэлы по приказу Мадуро
Представитель испанской Народной партии (НП) Эстебан Гонсалес Понс заявил в воскресенье, что его и других членов делегации Европарламента высылают из Венесуэлы по приказу президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:18
Общество
Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год
Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за скандала с Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не поедет в Иерусалим на встречу лидеров Вышеградской четверки и Израиля из-за слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху об участии поляков в холокосте.
Обновлено в 10:19
Политика
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне считает "добротной провокацией" водружение российского флага на собор в Солсбери, если оно действительно имело место, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:14
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Обновлено в 08:54
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Российские РСЗО получат «умные взрыватели»
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение
Обновлено в 20:09
Политика
Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера
Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
Политика
СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Японию в мае
Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 19:57
Происшествия
Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес на площади около пяти гектаров. Информация о пожаре поступила в воскресенье в 17.40 мск.
Обновлено в 19:43
Общество
На Курилы пришел высокоскоростной Интернет
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Обновлено в 19:41
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
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Обновлено в 08:47
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе
Обновлено в 17:19
Политика
Сенатор США призвал военных Венесуэлы пустить гумпомощь в страну
Сенатор США Марко Рубио посетил пограничный пункт для распределения гуманитарной помощи Соединённых Штатов Венесуэле.
Обновлено в 19:06
Политика
Руководитель международного отдела ЦК КПК встретился с главой МИД ФРГ
На полях мюнхенской Международной конференции по безопасности прошла встреча руководителя Международного отдела ЦК КПК Ян Цзечи с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает 17 февраля Синьхуа.
Обновлено в 15:52
Общество
Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился
Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу из тюрьмы в штате Массачусетс через 15 месяцев заключения.
Обновлено в 17:46
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55