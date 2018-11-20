Футбол

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Матч ТВ
15:28

Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Напомним, 29-летний американский легионер, заключивший контракт с «Зенитом» летом 2018 года, успел провести за клуб 10 матчей.
Матч ТВ15:28

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Баскетболист Дженнингс уходит из «Зенита»

Мойка7816:30

Баскетболист Брендон Дженнингс принял решение покинуть «Зенит»

Невские Новости15:36

Дженнингс покинул петербургский «Зенит»

Матч ТВ15:28

Александр Церковный: «Очень жаль, что нам не удалось вписать Дженнингса в действующую систему „Зенита“»

Sportbox.RU15:49

Гендиректор «Зенита»: жаль, что не удалось вписать Дженнингса в систему команды

РИА Новости14:48

БК «Зенит» разрывает контракт с Брэндоном Дженнингсом

78.ru13:37

Дженнингс покинет «Зенит»

Чемпионат12:21
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Футбол

Сборная России проиграла Швеции и осталась вне элиты Лиги наций

Сборная России проиграла команде Швеции в матче Лиги наций и упустила шанс подняться в элитный дивизион турнира.
Обновлено в 16:42
Футбол

Сборная Бразилии победила команду Камеруна в товарищеском матче

Обновлено в 16:34
Футбол

Еременко и Лысов оказались вне шорт-листа премии Golden Boy-2018

Итальянское издание Tuttosport не включило представителей РПЛ Сергея Еременко и Михаила Лысова в шорт-лист премии, вручаемой лучшему футболисту в возрасте до 21 года.
Обновлено в 16:00
Футбол

Балай принес Албании победу над Уэльсом в товарищеском матче

Статистика матча (Албания / Уэльс) Удары 4/11 Удары в створ ворот Процент владения мячом 45 % / 55% Нарушения правил 14/11 Поданные угловые 1/7 Стартовые составы команд на матч: Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Ардиан, Маврай, Лиля, Грежда, Баша, Джака, Балай, Узуни.
Обновлено в 16:12
Футбол

В «Милане» заявили о возможном возвращении Ибрагимовича

«Милан» подтвердил информацию о возможном возвращении Ибрагимовича. Об этом заявил спортивный директор итальянского клуба Леонардо.
Обновлено в 16:00
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 16:16
Футбол

Канте может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси»

Если контракт будет подписан, то Канте станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Челси».
Обновлено в 15:56
Футбол

«Динамо» подписало новый контракт с 19-летним полузащитником

Обновлено в 14:32
Футбол

Головин заявил, что чемпионат Франции во всех аспектах сильнее РПЛ

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал об отличиях французской Лиги 1 и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:52
Футбол

Полузащитник «Ростова» Вебер пропустит полтора месяца после операции

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" (Ростов-на-Дону) Дмитрий Вебер прооперирован и должен приступить к тренировкам через 1,5 месяца, сообщается на официальном сайте ростовчан.
Обновлено в 14:52
Футбол

Агент Влашича назвал цену на игрока

Агент Тончи Мартич, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, считает, что его клиент может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Стоит напомнить, что футболист находится в аренде в армейском клубе, а права на 21-летнего хавбека принадлежат английскому «Эвертону».
Обновлено в 13:43
Футбол

«Зенит» на тай-брейке обыграл «Шомон» в дебютном матче Лиги чемпионов

Обновлено в 16:34
Футбол

Турция и Украина сыграли вничью

Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче - 0:0. Игра прошла в Анталье.
Обновлено в 14:39
Футбол

Костакурта: Манчини проделал отличную работу в сборной Италии

Вице-комиссар Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта высоко оценил работу главного тренера национальной команды Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшего петербургский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Футбол

Линекер изменил свою фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер с юмором отреагировал на последние результаты национальной команды Германии.
Обновлено в 10:44
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Брэндон Дженнингс
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выбран на драфте НБА 2009 года в первом раунде под общим десятым номером клубом «Милуоки Бакс».
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