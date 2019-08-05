Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в МосквеТАСС вчера в 17:57

Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС. Шоу, озаглавленное It's My Party, больше напоминало дружескую встречу - с танцами и беседами.
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Дженнифер Лопес отметила 50-летие концертом в Москве

РЕН ТВ07:38

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Известия06:56

У Дженнифер Лопес в Москве лопнул костюм с белыми трусами

Московский Комсомолец06:49

Эффектные наряды и выступление с дочерью: как прошел концерт Дженнифер Лопес в Москве

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Лопнул костюм: как Дженнифер Лопес отметила 50-летие в Москве

Газета.Ru06:18

Во время концерта в Москве на Дженнифер Лопес порвался костюм

Телепрограммавчера в 21:38

Костюм Дженнифер Лопес лопнул по швам на концерте в Москве

Пятый канал00:19
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Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

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Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском

Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Обновлено в 05:25
Транспорт

В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км

Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии

В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек

По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Девочка погибла после нападения волка в Коми

Обновлено в 06:44
Экономика

Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»

Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Обновлено в 07:11
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра

Обновлено в 08:07
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ

В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Футбол

Голландский футболист Тил рассказал о своей будущей роли в «Спартаке»

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Политика

Столтенберг оценил последствия Brexit для НАТО

Великобритания и другие страны Европы останутся в НАТО, в силу чего, предположил Столтенберг, альянс станет ещё более важной платформой для объединения европейских и североамериканских государств.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой

В сети появились первые фотографии маленького внука Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 02:55
Кино

Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона

Обновлено в 01:11
Музыка

Скончался известный певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 09:28
Политика

НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Общество

Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона

30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
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Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу

Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее

Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.
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Шоу-бизнес

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Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
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В Подмосковье выявили цех с испорченным мясом для шаурмы

Продукцию поставляли в заведения общественного питания Москвы и Подмосковья для приготовления шаурмы.
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Дженнифер Лопес
Американская актриса
Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Лопес впервые была замечена в 1991 году, будучи танцовщицей труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актёрскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В следующем году, роль в фильме «Вне поля зрения» сделала её первой латиноамериканской актрисой, заработавшей один миллион долларов за фильм. На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On the 6, которому предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший первое место в шести странах.
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