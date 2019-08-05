Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в МосквеТАСС вчера в 17:57
Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС. Шоу, озаглавленное It's My Party, больше напоминало дружескую встречу - с танцами и беседами.
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Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском
Несколько мощных взрывов прогремело на территории воинской части в Красноярском крае, спасатели эвакуируют жителей ближайших поселков и деревень.
Обновлено в 07:31
Транспорт
В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км
Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии
В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Экономика
Банк «Открытие» опроверг сообщения об утечке данных в «Бинбанке»
Пресс-служба банка «Открытие» заявила, что информация СМИ об утечке данных клиентов входящего в состав этой финансовой организации «Бинбанка» не соответствует действительности.
Обновлено в 07:11
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено 03 августа в 12:24
Футбол
«Манчестер Юнайтед» официально подтвердил переход Магуайра
Обновлено в 08:07
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Польше задержали 20 россиян за драку, сообщили СМИ
В Кракове задержали около 20 граждан России кавказского происхождения за драку с футбольными хулиганами местного клуба "Краковия", сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 07:13
Политика
Столтенберг оценил последствия Brexit для НАТО
Великобритания и другие страны Европы останутся в НАТО, в силу чего, предположил Столтенберг, альянс станет ещё более важной платформой для объединения европейских и североамериканских государств.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
В сети появились первые снимки внука Леры Кудрявцевой
В сети появились первые фотографии маленького внука Леры Кудрявцевой.
Обновлено в 02:55
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Политика
НАБУ подтвердило возбуждение дела из-за предложения взятки Богдану
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило факт возбуждения уголовного дела после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
Обновлено в 07:44
Общество
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС на территории всего региона
30 июля в большинстве районов Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводков.
Обновлено в 06:53
Спорт
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Авто
Спорткар Karma GT появится на автомобильной неделе в Монтерее
Пока технические параметры электрокара не раскрываются, но известно, что на рынке Karma GT появится в лимитированном тираже.
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало ответила на слухи о беременности
Молодая жена российского продюсера Александра Цекало, актриса и модель Дарина Эрвин, прокомментировала слухи о своей беременности.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье выявили цех с испорченным мясом для шаурмы
Продукцию поставляли в заведения общественного питания Москвы и Подмосковья для приготовления шаурмы.
Обновлено в 04:08