Футбол

Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»Еженедельник Футбол 10:16

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио». Сообщается, клуб уже связывался с Гаттузо и обсуждал возможную должность итальянца в команде.
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Гаттузо может возглавить «Лацио»

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Гаттузо может возглавить «Лацио»

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Гаттузо может возглавить «Лацио»

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«Лацио» ведет переговоры с Гаттузо

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«Лацио» и «Милан» могут поменяться тренерами

Евро-футбол.ру10:24

Гаттузо ведет переговоры с «Лацио»

Sports.ru09:53
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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
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