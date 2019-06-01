Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»Еженедельник Футбол 10:16

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио». Сообщается, клуб уже связывался с Гаттузо и обсуждал возможную должность итальянца в команде.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

Общество Россиянам сильно сократят новогодние каникулы в 2020 году Россиянам сильно сократят новогодние каникулы в 2020 году Вместо 10 дней граждане будут отдыхать лишь восемь.

Наука Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака Группе ученых из Эдинбургского университета (Шотландия) удалось доказать, что способы лечения онкологических заболеваний, использующих иммунные клетки с целью атак на раковые опухоли, могут быть улучшены при помощи молекулы LL-37.

Гаджеты Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Политика Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Единоборства Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Происшествия Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане Ранее сообщалось, что после смертельного ДТП с китайскими туристами в Приморье было возбуждено уголовное дело.

Происшествия AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.

Наука Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.

Происшествия В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Происшествия Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".

Происшествия Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.