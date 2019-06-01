Футбол

Дженнаро Гаттузо может возглавить «Лацио»Еженедельник Футбол 10:16

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить клуб итальянского чемпионата. Специалист ведет переговоры с «Лацио». Сообщается, клуб уже связывался с Гаттузо и обсуждал возможную должность итальянца в команде.
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Гаттузо может возглавить «Лацио»

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«Лацио» ведет переговоры с Гаттузо

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СМИ: Гаттузо может возглавить «Лацио»

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Гаттузо может возглавить «Лацио»

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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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