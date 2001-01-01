Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Спорт-Экспресс
13:49

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Спорт-Экспресс13:49

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Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

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Гаттузо: если буду ломать столы или бить по стенам, это не изменит ситуацию

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Гаттузо признал, что «Милан» в кризисе

Евро-футбол.ру12:49

Дженнаро Гаттузо: «Если я буду ломать столы или бить в стенку, это не поможет „Милану“»

Sports.ru12:47
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Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Спортивный клуб
Итальянский футбольный клуб из Флоренции. Двукратный чемпион Италии и шестикратный обладатель Кубка Италии. Образован 29 августа 1926 года при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодёжной команды «Либертас».
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