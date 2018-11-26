Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Лацио“ создал нам проблемы»
Матч ТВ
00:45

Лацио — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Стадио Олимпико»
Сергей Милинкович-Савич
33′
Луис Альберто
Хоакин Корреа
65′
Сергей Милинкович-Савич
Джордан Лукаку
65′
78′
Франк Кессиэ
Штефан Раду
Фелипе Кайседо
82′
86′
Джанлуиджи Доннарумма
Хоакин Корреа
90′+4′
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о матче 13-го тура серии А с «Лацио» (1:1). — Мы хорошо справились, и зрители увидели большое представление. «Лацио» создал нам проблемы в первые 20 минут.
Матч ТВ00:45

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Дженнаро Гаттузо: «„Лацио“ создал нам проблемы»

Матч ТВ00:45

Дженнаро Гаттузо: «„Лацио“ создал нам проблемы»

Sportbox.RU00:45

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Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
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Лацио
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Рима, основанный в 1900 году. Выступает в Серии А - высшем итальянском футбольном дивизионе, где провёл большую часть своей истории в качестве одного из лидеров. Футболисты «Лацио» дважды были чемпионами Италии, шесть раз выигрывали Кубок Италии, трижды Суперкубок Италии, а также европейские трофеи Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА по одному разу.
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