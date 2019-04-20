Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»Soccer.ru вчера в 23:16

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Космос К Земле на опасное расстояние приблизился астероид размером с дом К Земле приблизился на потенциально опасное расстояние космический астероид размером с дом.

Армия и оружие Индия остановила торговлю с Пакистаном через Кашмир 19 апреля Индия закрыла торговлю с Пакистаном через Линию контроля в спорном регионе Кашмир.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Происшествия В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек 11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.

Авто УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер» Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».

Экономика Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.

Футбол «Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.

Единоборства Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.

Музыка Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».

Экономика Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.

Общество Британцы случайно нашли клад дорогих монет Клад редких золотых монет XIV века обнаружили четверо кладоискателей из Великобритании.

Происшествия Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.

Хоккей «Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.

Армия и оружие Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы "Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Здоровье «Морские гады». Что полезно знать о диете в преддверии Страстной недели Православные верующие готовятся вступить в Страстную неделю, когда Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме перед распятием, смертью и схождением в ад.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Здоровье Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.

Космос Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".

Политика Посольство России в США опубликовало свой доклад В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".