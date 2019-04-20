Футбол
Дженас: «Назначить тренером МЮ Сульшера было неверным решением»Soccer.ru вчера в 23:16
Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джермэйн Дженас выразил мнение, что "Манчестер Юнайтед" поторопился, назначив Оле-Гуннара Сульшера новым наставником команды после увольнения Жозе Моуриньо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-игрок сборной Англии: «Не считаю назначение Сульшера главным тренером „МЮ“ правильным»
Sport24.ruвчера в 22:53
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Космос
К Земле на опасное расстояние приблизился астероид размером с дом
К Земле приблизился на потенциально опасное расстояние космический астероид размером с дом.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
Индия остановила торговлю с Пакистаном через Кашмир
19 апреля Индия закрыла торговлю с Пакистаном через Линию контроля в спорном регионе Кашмир.
Обновлено в 04:11
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
В Казахстане в ДТП с пассажирским автобусом погибли 11 человек
11 человек погибли, еще 29 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23
Обновлено вчера в 22:33
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
Обновлено в 04:20
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Общество
Британцы случайно нашли клад дорогих монет
Клад редких золотых монет XIV века обнаружили четверо кладоискателей из Великобритании.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение иешиву "Торат Хаим".
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Немецкий самолет эвакуирует пострадавших в ДТП с автобусом на Мадейре
Самолет ВВС ФРГ вылетел в субботу на португальский остров Мадейра для эвакуации туристов, пострадавших в результате ДТП с автобусом, сообщил МИД ФРГ.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В России построят подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
В России могут построить 2 атомные подлодки, способные нести крылатые ракеты.
Обновлено в 04:15
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
Обновлено в 02:43
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
«Морские гады». Что полезно знать о диете в преддверии Страстной недели
Православные верующие готовятся вступить в Страстную неделю, когда Церковь вспоминает пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме перед распятием, смертью и схождением в ад.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки
Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено вчера в 06:27
Космос
Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека
Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Посольство России в США опубликовало свой доклад
В российском докладе подчеркивается, что команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердила ложность обвинений России во вмешательстве в президентские выбора в США.
Обновлено вчера в 22:34
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57