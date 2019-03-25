Футбол
Джемал Табидзе получил травму в матче национальных командВся Уфа 07:37
Последним из уфимцев сыграл за сборную Грузии защитник Джемал Табидзе. Футболист получил травму, а по итогам матча его сборная уступила швейцарцам со счётом 0:2. Российский футбол на паузе, но на ведущие роли вышли международные матчи.
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Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви
Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено в 08:04
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Футбол
Андреа Пирло: «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона»
«Ювентус» может их уничтожить в плане физической мощи. «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона».
Обновлено в 12:15
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Nintendo выпустит две новые модели Switch этим летом
Nintendo выпустит две новые версии Switch уже этим летом, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом».
Обновлено в 03:39
Общество
Глава Жилищного комитета Петербурга Шиян уволен за снег и капремонт
Как сообщили в Смольном, чиновник уволен «за многочисленные нарушения по обеспечению уборки внутриквартальных территорий города в зимний период 2018—2019 годов и неудовлетворительный капитальный ремонт фасадов зданий в исторической части Санкт-Петербурга».
Обновлено в 03:23
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Культура
На «России 1» стартует второй сезон сериала «Годунов»
В понедельник, 25 марта, на телеканале «Россия 1» выйдет первая серия второго сезона исторической киносаги «Годунов».
Обновлено в 09:43
Финансы
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
Обновлено в 12:06
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Стали известны личности всех погибших в ДТП у автовокзала в Брянске
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Российская певица Полина Гагарина, каждую неделю летающая на съемки шоу "Singer" в Китай, испытала трудности в очередной раз возвращаясь на родину.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Военный эксперт оценил НАТОвские меры поддержки Грузии в Черном море
Ранее стало известно, что альянс и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в акватории Черного моря, в связи «со сложившейся там обстановкой».
Обновлено в 12:02
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии быть членом НАТО
Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00