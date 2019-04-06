Футбол
Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»Soccer.ru 06:00
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может вернуться в Англию. Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом".
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Наука
Генетики рассказали, в чем разница между пьянством и алкоголизмом
Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:28
Общество
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
«Жизнь изуродована»: Алана Мамаева о жертвах лжехирурга Алены Верди
Модель и жена именитого футболиста Алана Мамаева вступилась за девушек, которые стали жертвами «краснодарского Франкенштейна».
Обновлено в 11:47
Хоккей
Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ
НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Подозрительный предмет нашли у отделения полиции в Балашихе
Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали из-за подозрительного предмета с проводами.
Обновлено в 09:01
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Краснодар» – «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти в ворота самарцев?
На 34-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Экономика
РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга
Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян два раза переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Симоньян рассказала, что испытывала предубеждение по отношению к заключению брака.
Обновлено в 11:55
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск.
Обновлено в 11:50
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»
На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Авто
Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика
США аннулировали визу прокурора Международного уголовного суда
США аннулировали въездную визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04