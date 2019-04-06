Футбол

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»Soccer.ru 06:00

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может вернуться в Англию. Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом".
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«Вест Хэм» согласовал условия личного контракта с Джеко

Чемпионат08:07

Il Tempo: Джеко договорился о контракте с «Вест Хэмом»

Бомбардир.ру05:53

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

Советский спорт06:04

Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»

Soccer.ru06:00

СМИ: Джеко договорился о контракте с «Вест Хэмом»

Спорт-Экспресс05:35

Джеко согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Sport24.ru05:21

Джеко договорился с «Вест Хэмом», «Рома» требует за форварда 20 миллионов евро

Матч ТВ06:51
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Наука

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Ученые из Пенсильванского университета заявили, что в ДНК человека обнаружены гены, которые отдельно друг от друга отвечают за пристрастие к выпивке и развитие алкоголизма.
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Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
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Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
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«Жизнь изуродована»: Алана Мамаева о жертвах лжехирурга Алены Верди

Модель и жена именитого футболиста Алана Мамаева вступилась за девушек, которые стали жертвами «краснодарского Франкенштейна».
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Хоккей

Панарин и Бобровский вывели «Коламбус» в плей-офф НХЛ

НХЛ назвала тройку лучших звезд игрового дня, и первое место в этом списке занял также Панарин. Бобровский стал третьей звездой.
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Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Подозрительный предмет нашли у отделения полиции в Балашихе

Отделение полиции в подмосковной Балашихе эвакуировали из-за подозрительного предмета с проводами.
Обновлено в 09:01
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Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Обновлено в 08:45
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Краснодар» – «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

На 34-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Крылья Советов" арбитр Алексей Еськов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
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Энергетика

Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Экономика

РЖД вложит 90 млрд рублей в модернизацию железных дорог Петербурга

Речь идет о модернизации и развитии инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Стоимость программы – 88 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:15
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Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян два раза переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Симоньян рассказала, что испытывала предубеждение по отношению к заключению брака.
Обновлено в 11:55
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Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск.
Обновлено в 11:50
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
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Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»

На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
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Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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NASA ведет наблюдение за огромным количеством опасных астероидов

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Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
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Политика

США аннулировали визу прокурора Международного уголовного суда

США аннулировали въездную визу прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды.
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Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
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Эдин Джеко
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