Футбол
Джеко согласовал условия контракта с «Вест Хэмом»Soccer.ru 06:00
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может вернуться в Англию. Итальянские газеты утверждают, что босниец уже согласовал условия личного контракта с "Вест Хэмом".
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Технологии
Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan
Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Общество
Минздрав хочет ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что её ведомство ведёт работу над рядом законопроектов, предусматривающих запрет на распространение призывов к отказу от прививок.
Обновлено вчера в 04:07
Футбол
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:33
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Кино
Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества
Бывшему замминистру культуры Григорию Пирумову предъявили обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на миллион долларов
По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
Видео дня: разборка Huawei P30 Pro в официальном сервисе компании
Huawei P30 и P30 Pro про пока даже не поступили в продажу, но энтузиасты продолжают изучать эти модели вдоль и поперек.
Обновлено вчера в 03:40
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Общество
Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия
Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло.
Обновлено в 07:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
В Крыму требуют, чтобы США прекратили «слежку» за полуостровом
Депутат крымского парламента Иван Шонус заявил, что американским властям пора прекратить "слежку" за Крымом.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку
Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Здоровье
В Башкирии выявили ещё один случай заболевания корью
В Башкирии зарегистрирован ещё один случай заболевания корью. Сегодня непривитыми остаются примерно 4 664 взрослых и 2 890 детей.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Богданов и маршал ЛНА Хафтар провели телефонные переговоры
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с маршалом Ливийской Национальной армии Халифом Хафтаром.
Обновлено в 10:28
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55