Джеко согласовал контракт с «Интером»Бомбардир.ру 11:22

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 33-летний футболист согласовал с миланцами условия личного контракта. Форвард перешел в римский клуб из «Манчестер Сити» в 2015 году за 15 миллионов евро.

Происшествия В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.

Культура Объявлен победитель премии «Нацбест»-2019 Журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун объявили победителя 2019 года — им стал Андрей Рубанов.

Политика МИД Украины прокомментировал решение трибунала по морякам МИД России, комментируя решение трибунала, заявил, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе исключена.

Происшествия Пьяный украинец пытался свернуть шею ребенку в супермаркете В Киеве в супермаркете пьяный мужчина пытался свернуть шею ребенку, передает "112 Украина". Инцидент произошел в очереди у кассы.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Авто Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.

Происшествия Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Футбол «Локомотив» извинился перед «Уфой» за проблемы с транспортом Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" информацию о том, что при перевозке команды из аэропорта "Шереметьево" в отель в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" возникли проблемы.

Культура Сергей Лазарев заинтриговал непредсказуемым финалом шоу «Ну-ка, все вместе» Сергей Лазарев на своей страничке в Инстаграм анонсировал финал шоу «Ну-ка, все вместе».

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Шоу-бизнес Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.

Происшествия Крупный пожар охватил дома в центре французского Бордо В центре французского Бордо крупный пожар охватил сразу несколько зданий.

Кино Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля 21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.

Происшествия Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.

Автоспорт Квят остался доволен результатом в квалификации Гран-при Монако Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия 10 человек пострадали при стрельбе в баре в США Как отмечается, в результате стрельбы пострадали 10 человек - пятеро женщин и пятеро мужчин, все они были направлены в больницы.

Хоккей Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.

Шоу-бизнес Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Музыка Дочь Алсу отказалась принимать участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети» Напомним, в финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила более 56% зрительских голосов и стала победительницей проекта.