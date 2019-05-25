Футбол

Джеко согласовал контракт с «Интером»Спорт день за днем 14:16

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер». По информации, Sky Sport Italia, 33-летний босниец уже согласовал условия личного контракта с «нерадзурри». Однако «Интер» еще не достиг договоренности о переходе с «Ромой».
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«Интер» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ромы» Джеко

Советский спорт13:33

«Интер» согласовал контракт с Джеко

Чемпионат12:26

СМИ: Джеко согласовал контракт с «Интером»

Спорт-Экспресс11:33

Джеко согласовал контракт с «Интером»

Soccer.ru11:32

Джеко согласовал контракт с «Интером»

Sport24.ru11:23

«Интер» согласовал контракт с Джеко

Sports.ru11:59

Джеко согласовал контракт с «Интером»

Бомбардир.ру11:22
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Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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