Джеко согласовал контракт с «Интером»Спорт день за днем 14:16

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может перейти в «Интер». По информации, Sky Sport Italia, 33-летний босниец уже согласовал условия личного контракта с «нерадзурри». Однако «Интер» еще не достиг договоренности о переходе с «Ромой».

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