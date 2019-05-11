Футбол
Джеко может стать игроком «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 16:54
Руководство новоиспечённых чемпионов Лиги 1 рассматривает боснийца в качестве замены Эдинсону Кавани, который может покинуть клуб летом. В текущем сезоне Джеко забил 13 мячей и отдал 10 ассистов в 37 матчах в составе "Ромы".
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Происшествия
Медведь ограбил охотников на Камчатке
Обновлено в 04:06
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Хоккей
Назван лучший игрок сборной России в матче ЧМ с Норвегией
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Эррера покидает «Манчестер Юнайтед»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера попрощался с болельщиками и клубом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского
Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисты известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Политика
В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Общество
Прощание с Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынском поле
Обновлено 09 мая в 07:15
Здоровье
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины
Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть — страдает от ожирения, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 05:11
Политика
Россияне стали больше поддерживать власть
52% респондентов придерживаются индифферентной позиции, они не поддержат ни противников, ни сторонников нынешней власти.
Обновлено в 03:40
Политика
Бутину перевели из тюрьмы в штате Виргиния
Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь стали родителями
В семье рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян пополнение — звезды стали родителями в четвертый раз.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Аэропорту Риги предлагают дать имя конструктора «Мессершмиттов»
Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут.
Обновлено вчера в 21:10
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Экономика
Россия сохранит лидерство в мире по экспорту пшеницы
Западные специалисты считают, Россия сохранит лидерство в мире по экспорту пшеницы в ближайшие два года.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Порошенко попросил Меркель ужесточить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель усилить санкции против России.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол
«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте
Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
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