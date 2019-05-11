Футбол

Джеко может стать игроком «ПСЖ»Евро-футбол.ру вчера в 16:54

Руководство новоиспечённых чемпионов Лиги 1 рассматривает боснийца в качестве замены Эдинсону Кавани, который может покинуть клуб летом. В текущем сезоне Джеко забил 13 мячей и отдал 10 ассистов в 37 матчах в составе "Ромы".
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Джеко может составить компанию Неймару в ПСЖ

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Чемпионатвчера в 16:29

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СМИ: «ПСЖ» провел переговоры с агентом Джеко

Матч ТВвчера в 15:43

СМИ: «ПСЖ» провел переговоры с агентом Джеко

Sportbox.RUвчера в 15:43

«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Джеко

Sport24.ruвчера в 22:55
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Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
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Происшествия

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Футбол

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона

Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
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Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины

Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть — страдает от ожирения, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
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Заключенную в США россиянку Марию Бутину перевели из тюрьмы в Александрии, штат Виргиния.
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Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
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Международному аэропорту Риги предлагается присвоить имя латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.
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Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

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Футбол

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CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США.
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Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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Кино

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Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
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Россия сохранит лидерство в мире по экспорту пшеницы

Западные специалисты считают, Россия сохранит лидерство в мире по экспорту пшеницы в ближайшие два года.
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Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

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«МЮ» отказался от де Лигта из-за склонности к полноте

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