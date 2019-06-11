Футбол

Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»Soccer.ru вчера в 20:36

Нападающий "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020. Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Джеко: ничья была бы справедливым результатом матча с Италией

Чемпионат00:55

Манчини считает, что сборная Италии заслуженно победила Боснию и Герцеговину

Спорт-Экспрессвчера в 22:35

Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти

Советский спортвчера в 16:41

Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте

RT на русскомвчера в 17:24

Армения в гостях обыграла Грецию, Италия одержала волевую победу над Боснией

Матч ТВвчера в 16:56

Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины

Газета.Ruвчера в 16:46

Инсинье: «Непринятие поражений — в ДНК игроков сборной Италии»

Sport24.ruвчера в 22:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Футбол

«Краснодар» хочет взять Мирзова в аренду

По информации Telegram-канала Sport_inside, краснодарский клуб сделал предложение "Ростову" по аренде Мирзова с обязательным правом выкупа.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка

Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество

Из квартиры Алибасова пропал кот

Обновлено в 09:30
Авто

Забытый лимузин: в Сети напомнили об интересной модели Lada

Тольяттинское автоателье «Мастер-дизайн» в 1994 году разработало проект российского лимузина на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Кино

Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Общество

Главные блогеры страны отпраздновали День России с подписчиками

В Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону популярные российские блогеры провели встречи с подписчиками в рамках фестиваля «Блогеры России».
Обновлено в 10:27
Общество

В финале детского «Голоса» победили боты

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Футбол

Робер Пирес: Евро-2020 станет особенным для всех европейцев

Бывший полузащитник сборной Франции по футболу чемпион мира и Европы Робер Пирес заявил, что благодаря новому формату проведения чемпионата Европы – с матчами в разных странах – Евро-2020 станет особенным для всех жителей Европы.
Обновлено в 09:31
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Общество

Правила выезда детей за границу поменялись в России

«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего», — пишет RT.
Обновлено 10 июня в 23:54
Политика

Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине

Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес

Дочка Алсу показала фото со съемок дебютного клипа

Сегодня, 12 июня, на своей странице в Instagram Микелла Абрамова поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 10:37
Игры

Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:59
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Общество

Композитор Щедрин попросил Путина поговорить «о личном»

Обновлено в 08:41
Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Обновлено в 10:17
Теннис

Родина проиграла на старте турнира в Ноттингеме

Евгения 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Обновлено в 09:39
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

В августе 2014 года в Twitter аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Политика

У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное