Футбол
Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»Soccer.ru вчера в 20:36
Нападающий "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020. Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.
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Манчини считает, что сборная Италии заслуженно победила Боснию и Герцеговину
Спорт-Экспрессвчера в 22:35
Сборная Италии обыграла Боснию в отборочном турнире Евро-2020, забив решающий мяч на 86-й минуте
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