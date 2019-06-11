Футбол

Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»Soccer.ru вчера в 20:36

Нападающий "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020. Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Джеко: ничья была бы справедливым результатом матча с Италией

Чемпионат00:55

Манчини считает, что сборная Италии заслуженно победила Боснию и Герцеговину

Спорт-Экспрессвчера в 22:35

Армяне обыграли сборную Греции в отборе ЧЕ-2020, Италия победила Боснию

РИА Новостивчера в 17:02

Инсинье: «Непринятие поражений — в ДНК игроков сборной Италии»

Sport24.ruвчера в 22:52

Армения в гостях обыграла Грецию, Италия одержала волевую победу над Боснией

Матч ТВвчера в 16:56

Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины

Газета.Ruвчера в 16:46

Сборная Италии вырвала победу у боснийцев благодаря голу Верратти

Советский спортвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Политика

Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией

Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Футбол

В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи

Обновлено в 02:50
Футбол

В сеть просочился календарь первого тура АПЛ

В сети появилась фотография с предполагаемым утверждённым календарём первого тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:17
Политика

Любые планы посеять вражду с Россией обречены на провал, заявили в МИД КНР

Любые попытки посеять вражду между Россией и Китаем обречены на провал, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Обновлено в 05:58
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Общество

Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.
Обновлено в 03:16
Общество

В Петербурге начались новые акции в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Перелетная птица: Виктория Лопырева отправилась на Ибицу, чтобы отпраздновать день рождения Кристины Романовой

На днях Виктория улетела с подругами на Ибицу, чтобы отметить там день рождения Кристины Романовой, девушки Владислава Доронина.
Обновлено в 07:25
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено вчера в 12:43
Хоккей

Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере

Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше

Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Президент Германии проведет переговоры с Зеленским

Как сообщается, у Штайнмайера назначены "переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским", говорится в расписании политика.
Обновлено в 07:49
Кино

Чип и Дейл вернулись: Disney анонсировал новые выпуски

Обновлено вчера в 18:58
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял новость о прибавлении в его семействе

Обновлено в 06:37
Политика

Еврокомиссия призвала готовиться к Brexit без соглашения

Как сообщается в материалах Еврокомиссии, в связи с продлением Brexit до 31 октября ЕК проанализировала ранее выработанные меры на случай выхода Великобритании без соглашения.
Обновлено в 07:31
Футбол

Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Сотрудники полиции применяют силу против участников несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова

Обновлено в 07:30
Политика

Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 07:14
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Единоборства

Фьюри назвал Владимира Кличко неудачником

Обновлено в 06:49
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Технологии

Страхование криптовалют не развивается в РФ, несмотря на атаки хакеров

Страхование рисков, связанных с рынком криптовалют, в России не развивается, несмотря на участившиеся случаи хакерских атак против мировых криптобирж, из-за отсутствия необходимой нормативной базы и сложностей в расчете возможного ущерба, заявили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Обновлено вчера в 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное