Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»Soccer.ru вчера в 20:36

Нападающий "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020. Результат расстраивает, потому что мы определённо заслуживали большего, и ничья была бы справедливым итогом встречи.

Джеко: «Босния заслуживала ничьей в матче с Италией»

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