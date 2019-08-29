Общество

РБКРБКДжек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
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Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

РБК05:31

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ТАСС07:18

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

РИА Новости07:14

Миллиардер из списка Forbes предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

URA.Ru07:48

Глава Alibaba Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Rambler News Service05:01

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Ведомости03:24

Миллиардер Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Forbes03:04
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:04, Вашингтон
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