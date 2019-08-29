Общество
РБКДжек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Lenta.ru вчера в 13:00
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета 08:31
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Политика
Зеленский внес в Раду кандидатуры главы СБУ и генпрокурора
Сайт Верховной рады Украины сообщил, что президент Владимир Зеленский внес кандидатуру Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности.
Московский Комсомолец 08:01
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война.
Дни.ру 06:51
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Экономика
Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
Финмаркет 04:54
Футбол
«Барселона» согласовала возвращение Неймара
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия
На Ямале теплоход с пассажирами сел на мель
«Метеор» с 62-мя пассажирами на борту, выполнявший рейс по маршруту Березово – Салехард – Мужи и обратно, сел на мель не доходя 40 километров до села Мужи.
Красный Север (ЯНАО) 02:09
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что ее брак распался из-за другой женщины
Певица Лолита Милявская (55), отвечая на комментарии подписчиков в Instagram, намекнула на причину, из-за которой распался ее брак с тренером Дмитрием Ивановым (44).
Lisa.ru 09:00
Наука
Живущие рядом с аэропортами птицы становятся агрессивными и глохнут
Портал Поиск 06:51
Авто
Mazda отзывает в России кроссоверы Mazda CX-5
Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Lenta.ru 09:44