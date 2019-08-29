Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

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