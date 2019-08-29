Общество

ВедомостиВедомостиДжек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю. Об этом заявил сооснователь Alibaba Джек Ма, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае вместе с основателем Tesla Илоном Маском, передает Bloomberg.
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