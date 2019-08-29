Общество

ТАССТАССДжек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем. Об этом предприниматель заявил в четверг, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.
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Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

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Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Миллиардер Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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