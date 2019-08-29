Общество
ТАССДжек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую рабочую неделю в недалеком будущем. Об этом предприниматель заявил в четверг, выступая на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.
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Экономика
О долгах по налогам начали сообщать через sms и банковские приложения
Долги россиян по имущественным налогам за год выросли на 8,6 процентов.
Российская газета 04:00
Политика
Дмитрия Разумкова избрали спикером Верховной рады
Депутаты Верховной рады избрали главу партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова на пост председателя украинского парламента.
Профиль 09:32
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Политика
Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины».
Комсомольская правда 10:03
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Авто
Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
Чемпионат 10:58
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась феноменом похудения
Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.
Bimru.ru 12:42
Космос
«Зеленый горошек» дает ключ к пониманию первых дней существования Вселенной
Среди галактик есть так называемые галактики зеленого горошка.
ГЛАС.RU вчера в 10:27
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38