Общество

РИА НовостиРИА НовостиДжек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
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Миллиардер из списка Forbes предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

URA.Ru07:48

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

ТАСС07:18

Миллиардер Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю

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Глава Alibaba Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Ведомости03:24

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:28, Вашингтон
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