Общество
РИА НовостиДжек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Основатель компании Alibaba Group и известный китайский бизнесмен Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать 12 часов в неделю.
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Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Лукашенко предложил Болтону начать отношения с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном предложил начать белорусско-американские отношения с чистого листа.
Газета.Ru 08:07
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте, сообщается в четверг на сайте парламента.
РИА Новости 07:23
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
В 2019 году «Группа Тинькофф» увеличила свою долю в компании до 90%, а у ее основателей осталось по 5%. «Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments», — цитируется в релизе компании слова Яна.
РБК 07:48
Политика
Коалиция одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции "Слуга народа" создана в Верховной раде нового созыва. В ней насчитывается 254 депутата.
РЕН ТВ 07:01
Культура
Скончался актер Александр Числов
Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет, сообщает ТАСС. Причина смерти артиста не уточняется.
Москва 24 04:35
Происшествия
Отсидевшего за убийство врача-вампира отправили в психбольницу
В 16 лет Кондрашин убил своего одноклассника и выпил его кровь, после чего попал на принудительное лечение в психиатрическую больницу, откуда вышел в 2012 году.
Lenta.ru 08:03
Общество
Беглова официально спросили о его московской квартире
Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
REGNUM 08:07
Здоровье
Прививки от гриппа поставят 862 тысячам екатеринбуржцев
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом сезоне прививками от гриппа охватят больше жителей уральской столицы, чем в прошлом, когда было привито 795 тысяч горожан.
Областная газета 07:10
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабмин ФРГ.
Газета.Ru 07:38
Общество
Кемеровской пенсионерке выплатили 160 тысяч рублей по партбилету СССР
Кузбасской пенсионерке по требованию прокурора пересчитали пенсию и назначили доплату в 160 тысяч рублей на основании предоставленного женщиной партийного билета от 1975 года.
ФАН 03:03
Происшествия
В Петербурге задержали обидчика профессора из Нью-Йорка
Сотрудники петербургского уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, который был избит и ограблен на одной из «злачных» улиц Северной столицы.
REGNUM 04:51
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
В Челябинске сняли видео о том, как вести себя с полицейскими
Российская газета 07:24
Культура
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Авто
Историю Lamborghini Aventador показали в 6-минутном видео
Новый Superveloce имел прежнюю максимальную скорость, но мощность силовой установки выросла до 740 л.с. В 2016 году Aventador S имел отдачу в 730 л.с. и задний пивод.
SpeedMe 01:08
Авто
Mazda отзывает в России около 100 кроссоверов Mazda CX-5
Компания Mazda объявила о новой отзывной кампании в России в отношении кроссоверов Mazda CX-5 из-за проблем с электроникой.
Автоновости дня 06:09
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций против России
Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус
Пять человек пострадали в результате опрокидывания школьного автобуса с дороги в Карелии.
ТАСС 05:04
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Общество
Возглавлявший Сочи десять лет мэр отказался выдвигаться на новый срок
Мэр Сочи Анатолий Пахомов, возглавляющий администрацию города с 2009 года, не будет участвовать в конкурсе на должность главы города-курорта на новый срок, передает ТАСС.
РБК 07:16
Кино
Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»
Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Здоровье
ВОЗ зафиксировала в Европе вспышку кори
Число зафиксированных случаев с января по июнь вдвое превысило официальный показатель первого полугодия 2018 года, сообщается в докладе Всемирной организации здравоохранения.
Росбалт 04:05
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38