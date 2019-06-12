Футбол

Джеймс подписал пятилетний контракт с «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 10:52

Полузащитник Дэниэл Джеймс стал игроком "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт клуба. Его контракт рассчитан на пять лет.
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Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
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Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью беспилотников

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За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено вчера в 09:10
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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной

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В ДТП под Всеволожском погиб водитель

Обновлено вчера в 23:10
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Робот Cassie, разработкой которого занимаются ученые из лаборатории Hybrid Robotics, существующей при Калифорнийском университете в Беркли (Соединенные Штаты Америки), освоил езду на гиророликах.
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